Detenen de nou un piròman que crea alarma a Platja d'Aro per cremar una quinzena de contenidors

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut novament un mateix piròman per una crema de contenidors durant la matinada d'aquest dimecres.

L'home té 56 anys i ja havia estat arrestat anteriorment pel cos policial i crea alarma social al municipi. Precisament, enguany el van arrestar el mes de febrer per calar foc a molts recipients d'emmagatzemar deixalles.

Les càmeres de videovigilància han captat el conegut com "el Legionario" in fraganti aquesta matinada un dels punts on s'havia calat foc. Arran d'això, la Policia Local ha fet recerca i l'ha arrestat poc després.

Es dona el cas que durant la detenció ha amenaçat de mort a un dels policies dient-li que li cremaria la casa amb ell i la família a dins. Per aquest motiu, indiquen fonts policials, ha acabat no només arrestat pel delicte d'incendi sinó també per un d'amenaces de mort. Aquest home compte amb antecedents policials similars i també per amenaces i atemptat contra agents de l'autoritat.

Més de 10.000 euros en danys

En total aquest dimecres han cremat una quinzena de contenidors en diversos punts del municipi, uns danys valorats en més de 10.000 euros. A banda també ha causat danys en un cotxe municipal aparcat en un dels punts.

Els Bombers han tingut una matinada moguda a Platja d'Aro. Han hagut de treballar en quatre incendis de contenidors en només una hora. Aquests focs han tingut lloc en una àrea propera i entre les cinc i les sis de la matinada. Els Bombers han hagut de mobilitzar-se a petició de la Policia Local, ja que una patrulla ha vist un dels incendis i després ha anat rebent més avisos de veïns amb dues dotacions per atendre els serveis.

El primer avís l'han rebut quan faltaven 6 minuts per les cinc de la matinada per dirigir-se al carrer Ginebra. Quan s'hi dirigien, però s'han trobat que al costat del supermercat Esclat -avinguda Platja d'Aro- cremaven quatre contenidors. A banda, les flames també han afectat el lateral d'un vehicle municipal aparcat a causa de l'alta temperatura. Aquí és on la Policia Local de Platja d'Aro ha pogut identificar al presumpte autor perquè l'han captat les càmeres de vigilància.

A continuació, els Bombers han anat al carrer Ginebra i aquí han apagat un recipient d'emmagatzemar deixalles.

Quan encara no havien tingut temps d'acabar la feina, 8 minuts després de les cinc els han tornat a activar per un incendi similar. En aquest cas al carrer de l'Església, el foc ha afectat quatre contenidors, indiquen des del cos d'emergències. Finalment, a les sis de la matinada han hagut d'anar a un carrer proper, el Ponent, on també hi havia quatre recipients en flames. Han apagat el foc i aquest no ha causat més afectacions.

Cabana al bosc

Aquests incendis gairebé simultanis han acabat amb la detenció del presumpte piròman. Un home que causa alarma social al municipi i que ha pogut ser detingut un parell d'hores després del primer dels fets.

És un vell conegut per la policia, ja que se l'anomena el Legionario. L'home sempre va vestit de militar i es mou en bicicleta pel municipi. Es dona el cas que viu al bosc, en una cabana situada a cavall de Platja d'Aro i Castell d'Aro. En aquesta caseta i té molts ganivets i matxets a la vista de la gent.

