Palamós recorda els 30 anys del referèndum de Castell

La setmana vinent farà 30 anys que els palamosins van aturar la construcció d’un camp de golf i d’una urbanització a la platja de Castell. Que Castell sigui avui l’única gran platja verge de tota la Costa Brava és gràcies a la lluita, voluntat i perseverança d’un poble que fa tres dècades va decidir mitjançant un referèndum que s’imposés la voluntat popular de decidir el destí d’un dels paratges més bells de la Costa Brava i un focus d’atracció turística molt apreciat pels veïns i per tots els visitants de l’espai natural de Castell-Cap Roig.

La creació de la plataforma anomenada Salvem Castell va fer possible que els amenaçadors tentacles de les empreses immobiliàries, promotores i de la construcció no poguessin tirar endavant el seu desig d’omplir de més ciment un paratge verge d’una bellesa inigualable. Finalment, Salvem Castell va recollir 13.124 signatures que va presentar a l’administració per demanar la requalificació i la protecció dels terrenys.

L’any 1993, van aconseguir que el ple municipal votés una resolució que preveia sotmetre la qüestió a un referèndum popular, i el 12 de juny de 1994, coincidint amb unes eleccions al Parlament Europeu, el poble de Palamós es va pronunciar majoritàriament -un 70% dels vots- a favor de la preservació del pla i el paratge de Castell. Un procés que, abans de consumar-se, tindria encara un llarg periple judicial i que veuria com la Generalitat accedia a fer un enorme desemborsament de diners públic per compensar els propietaris.

Aquest divendres, Palamós se suma a la commemoració del Dia Internacional dels Arxius recordant el 30è aniversari de la consulta popular sobre la urbanització de la plana i la platja de Castell.

Les persones que ho desitgin podran veure alguns dels documents del fons de l’Associació Salvem Castell i d’altres vinculats. El seu fons documental, cedit a l’Ajuntament de Palamós i conservat al Servei d’Arxiu, està compost majoritàriament per documentació textual, però també conté imatges, plànols i material audiovisual produït o rebut en el desenvolupament de les activitats que duia a terme l’associació. Una mostra d’aquest fons es podrà veure a les instal·lacions del Servei d’Arxiu, a Casa Montaner, que s’acompanyarà d’un passi d’imatges dels actes, la campanya i la consulta sobre Castell.

Aquesta proposta que organitza el Servei d’Arxiu Municipal de Palamós s’inclou dins la campanya «Som present. Som històries» que impulsa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de poder difondre durant aquesta setmana, les activitats que realitzen els arxius del país amb motiu del seu Dia Internacional.