Pescadors de Palamós, contra el malbaratament alimentari

Un terç de tot el que es pesca al món acaba a les escombraries abans d’arribar al plat, segons l’últim informe de la FAO (Fundació de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura). Aquest estudi alerta sobre la quantitat de peix que es malbarata després de la seva captura, en un context en què el 33% de les espècies de peixos comercials estan sobreexplotades.

En resposta a aquesta problemàtica, la Fundació Àurea i l’Organització de Productors de Palamós han iniciat una col·laboració per combatre el malbaratament alimentari.

Més de cent entitats

Aquest projecte, en el marc de la iniciativa «Aliments Solidaris» de la Fundació Àurea, busca distribuir aliments en perfecte estat a més de cent entitats que treballen amb persones en situació vulnerable.

Mitjançant aquest acord, es comprarà el peix que arriba al preu de retirada en llotja, assegurant que arribi a qui més ho necessita. Diàriament, l’Organització de Productors de Palamós prepara i congela el peix, i la Fundació Àurea el recull en les dates pactades. «Amb aquest projecte s’aconsegueix que el pescador obtingui un preu mínim de la seva pesca, evitant amb aquesta acció el malbaratament alimentari i que acabi a les escombraries», asseguren els pescadors de Palamós.

Les varietats obtingudes, com boga, alatxa i sorell, són de gran qualitat i riques en propietats nutricionals. Aquests peixos aporten proteïnes d'alt valor biològic i són una font important de minerals com fòsfor, potassi, sodi, calci, cobalt, magnesi, ferro, iode, fluor, zinc, i vitamines A, B1, B2, B3, B12, D i E. A més, aquests productes són aptes per a la majoria dels col·lectius, essent molt valorats pels usuaris de les entitats beneficiàries.

La Fundació Àurea, que col·labora amb més de 100 entitats de diversos tipus (menjadors socials, albergs, assistència a famílies, etc.), treballa "per arribar ràpidament a les persones en situació de gran vulnerabilitat, aportant una gran varietat d'aliments d’alt valor nutritiu".