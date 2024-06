Calonge obre al públic el Centre d'Interpretació del Vi

Calonge ha obert al públic el Centre d'Interpretació del Vi al carrer Major. L'espai compta amb una exposició divulgativa que posa en valor la producció vitivinícola al municipi, una activitat productiva que ha perdurat fins als nostres dies adquirint diferents modalitats: des dels pagesos que mantenen una maneres de viure i treballar amb una llarga tradició, fins als cellers que elaboren vins amb preceptes moderns adherits a la Denominació d’Origen Empordà.

És un emplaçament temporal mentre es construeix el centre a l'antiga casa de les Monges, també al carrer major, i no només operarà com a centre de difusió del vi de Calonge, sinó com un espai per a la promoció de productes agroalimentaris locals.

L'equipament es podrà visitar els caps de setmana del 8 i el 9 de juny i del 15 i el 16 de juny, els dissabtes a la tarda de 18 a 20 hores i els diumenges al matí d’11 a 13 hores; els caps de setmana del 22 i el 23 de juny i el 29 i el 30 de juny, els dissabtes d’11 a 13.30 hores i de 17 a 19.30 hores i els diumenges d’11 a 13.30 hores. A partir del juliol, estarà obert cada dia de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores.

L’exposició té per objectiu principal donar a conèixer la diversitat, la significació i el valor cultural de l’activitat vitivinícola a Calonge, qualitats que atorguen al municipi singularitat. Es posa èmfasi en com la voluntat de continuïtat de l’activitat pagesa a Calonge ha garantit la conservació d’un reservori únic de varietats viníferes, així com la preservació de tècniques i de coneixements tradicionals que situen el municipi en referent d’interès en vitivinicultura i agricultura tradicional. S’enfoca des de diversos punts de vista temàtics. En són alguns exemples la història, el paisatge, les maneres diferents de fer vi, la biodiversitat al camp, l’època de la verema, o la feina dels cellers.

Solució temporal

El centre una vegada a la nova ubicaicó comptarà amb diverses aules per a la implementació de programes de formació en gastronomia, enologia i turisme cultural. En aquest equipament dinamitzador d’uns 1.100 metres quadrats, a més d’un pati posterior que farà alhora de plaça pública, es duran a terme jornades, exposicions i esdeveniments per impulsar els productes locals i, especialment, per donar a conèixer les particularitats del vi de Calonge. És un dels grans projectes que té entre mans l’Ajuntament per tal de dinamitzar el centre històric de Calonge i s’hi destinaran més de 2 milions d’euros. Està previst que l’edifici estigui pràcticament acabat un cop finalitzat l’estiu.