L'Estartit dona el tret de sortida al Costa Brava Blue Fest amb una xerrada sobre el tauró blau al Mediterrani

Una desena de municipis de la Costa Brava celebren, des d'aquest divendres i durant una setmana, la primera edició del Costa Brava Blue Fest. Es tracta d'una iniciativa organitzada dins del programa dels Bluewave Days, que té com a objectiu la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 a la pràctica de les activitats subaquàtiques. "Aquesta setmana és molt important tant per posar en relleu els valors naturals de la Costa Brava, com per divulgar la pràctica d'un busseig sostenible i participatiu", explica la presidenta de l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub, Míriam Prat. El programà inclou conferències, tallers, neteges marines i activitats escolars.

El Club Nàutic de l'Estartit donarà aquest divendres a les set de la tarda el tret de sortida al Costa Brava Blue Fest amb una xerrada sobre el tauró blau al Mediterrani, que imparteix l'Associació d'Investigació de Taurons Sotamar. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure el busseig sostenible, així com el coneixement de la biodiversitat marina entre el públic general, a través d'una trentena d'activitats repartides entre onze localitats de la Costa Brava. En concret, hi participen Llançà, Port de la Selva, la cala Jòncols de Roses i l'Escala, a l'Alt Empordà; l'Estartit, Begur, Palamós, Llafranc i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà; i a Tossa de Mar i Blanes, de la Selva.

"És molt important poder organitzar una setmana com aquesta perquè posem en relleu els valors naturals que tenim al fons del mar a la Costa Brava", afirma la presidenta de l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub, Míriam Prat. "A més, pels que ja ho coneixen perquè fan immersió, ens serveix per transmetre que s'ha de bussejar de forma sostenible i que també podem aprofitar les immersions per fer aportacions a la ciència o retirar residus", destaca.

Una trentena d'activitats

Durant una setmana, entre el 7 i el 14 de juny, el Costa Brava Blue Fest promou activitats subaquàtiques des del seu vessant més respectuós, especialment pel que fa a aplicar criteris de conservació mediambiental, fomentant el coneixement i la participació en diferents iniciatives de recerca, així com facilitant la descoberta del món submarí. El gruix d'aquestes activitats (adreçades a submarinistes i a no submarinistes) es concentra aquest dissabte 8 de juny, coincidint amb el Dia dels Oceans. "És un dia important per protegir mars i oceans, i per això hem volgut aglutinar-hi la majoria d'activitats", diu Prat.

La primera activitat dirigida al públic general s'ha programat aquest divendres a les set de la tarda al Club Nàutic de l'Estartit. Es tracta d'una conferència gratuïta sobre el Tauró Blau al Mediterrani, que imparteix Jordi Riera de l'Associació d'Investigació de Taurons Sotamar. Al matí, hi ha hagut una immersió a l'Escala impartida per Dive Paradis i la Fundació Alive, en què s'ha mostrat una pradera submarina de gram, "l'altra posidònia". I també han començat les neteges de platges a l'Estartit, que es faran fins a l'11 de juny.

De neteges submarines se n'han programat també a Tossa de Mar, a la cala Santa Anna de Blanes, al Port de la Selva i a la cala Jòncols de Roses; totes el 8 de juny. Algunes de les activitats destacades d'aquesta edició i que també s'ha programat coincidint amb el Dia dels Oceans són el taller de recuperació de gorgònies a Llafranc, 'Les Illes Medes 40 anys de protecció' a l'Estartit, la presentació i busseig interpretatiu 'La Posidònia de Cala Montgò' a l'Escala o la xerrada i immersió 'Biòtops al litoral català' a Tossa de Mar. També es faran activitats amb centres educatius per incentivar el respecte al medi marí entre els més joves els dies 11 i 12 de juny.

El Costa Brava Blue Festival és una iniciativa que agafa el relleu del Costa Brava Diving Fest, que es va fer per primera vegada l'any passat a la Costa Brava. La nova proposta compta amb la col·laboració de Bluewave Alliance, una fundació promoguda pels laboratoris Isdin que es dedica a la preservació dels oceans. A més, el Patronat de Turisme de la Costa Brava també és patrocinador de la iniciativa.

El dia 13 de juny es farà un acte conjunt al Port Olímpic de Barcelona entre totes les iniciatives que participen de la Bluewave Alliance: Costa Brava Blue Fest, Costa Barcelona, Costa Daurada, Illes Balears, Andalusia i Ports del Mediterrani.