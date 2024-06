La Fira de la Gamba de Palamós torna a batre rècords

La Fira de la Gamba de Palamós revalida un any més l’èxit de visitants, els quals durant tot el dia d’avui han gaudit de la seva novena edició, que com és tradicional ha tingut lloc a la llotja del port pesquer del municipi.

Més de 35.000 tiquets i 200 quilos de gamba

La fira ha superat els 35.000 tiquets venuts, mitjançant els quals el públic assistent ha pogut gaudir de l’oferta gastronòmica de la fira, amb degustacions de Gamba de Palamós a la planxa i de plats elaborats amb aquest destacat referent gastronòmic local, com és el cas de les mandonguilles, croquetes, peus de porc i suquet amb gamba de Palamós.

També s’ha pogut degustar la “fideuà”, l’arròs, els pèsols, l'ensaladilla i la blanqueta de pollastre a temperatura de gamba de Palamós. Entre totes aquestes propostes també es destaca el gelat de gamba vermella o la crep de gamba de Palamós. Tot aquest volum de tastets ha suposat superar la xifra de 250 quilos de gamba que s’han servit durant la jornada.

La fira, com és tradicional, ha inclòs el lliurament del guardó d’Ambaixador de la Gamba de Palamós, atorgat enguany a Joan Lluís Alegret, que ha estat assessor del sector pesquer català i en particular de la Confraria de Pescadors de Palamós, com a científic de les ciències socials i com a director de la Càtedra d’Estudis Marítims. A banda, s’han entregat els nous certificats a les empreses que enguany se sumen a la Marca de Garantia d’aquest destacat producte pesquer local. Es tracta concretament dels establiments: guingueta El Refugi, restaurant la Fàbrica del Gel, Sagaró Sushi i l’Organització de Productors Pesquers de Palamós.

El programa també ha inclòs visites guiades a les barques d’arrossegament i a la subhasta del peix, així com tres sessions de showcookings programades a l’Espai del Peix, amb la participació dels xefs, Quim Casellas, Tomàs Brull, Toni Izquierdo i Narcís Oliu.

L’organització de la Fira de la Gamba de Palamós és a càrrec de l'Ajuntament de Palamós, la Confraria de Pescadors de Palamós i la Fundació Promediterrània, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, de Ports de la Generalitat, de la Diputació de Girona, de l'Organització de Productors Pesquers (OPP), i el patrocini d’Estrella Damm i Peralada.