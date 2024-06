S'incendia un cotxe a la C-31 a Calonge i el foc afecta massa forestal

Fort ensurt aquest dissabte al migdia a l'autovia C-31 al seu pas per Calonge i Sant Antoni.

Un cotxe s'ha incendiat amb la mala sort que les flames també s'han escampat pel marge afectant massa forestal.

Els Bombers han activat cinc dotacions per sufocar el foc que ha començat cap a dos quarts de dues de la tarda a l'altura del quilòmetre 321 de la C-31 en sentit Girona, a prop de la sortida de l'autovia que porta cap a Calonge i Sant Antoni.

El vehicle estava aturat al voral i segons les primeres informacions, no hi hauria ferits. Els efectius d'emergències estan treballant a la zona per acabar d'extingir el foc.