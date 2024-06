Calonge obre un nou grup a la llar d'infants per cobrir la demanda de places

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha resolt la manca de places a la llar d'infants. Obrirà per al curs 2024-2025 un nou grup d'un a dos anys per tal de cobrir la demanda de places.

En el moment de fer la preinscripció s'oferien divuit places vacants per als dos grups d'I1 i es van rebre un total de trenta-quatre sol·licituds.

Per aquest motiu, i amb la finalitat que les famílies del municipi puguin accedir al servei, s'ampliarà la plantilla del personal i es podrà obrir un nou grup d'I1 a la llar d'infants El Ginjoler de Sant Antoni a partir del mes de setembre, quan comenci el nou curs escolar.

Segons la regidora d'Ensenyament, Anna Tena, "hem treballat per tal de cobrir les necessitats de totes les famílies del municipi amb infants de zero a tres anys. Aquesta decisió és fruit de l'aposta de l'Ajuntament per assegurar el desenvolupament integral i educatiu des de la primera infància".

Per tant, durant el curs vinent Calonge i Sant Antoni comptarà amb 107 places a les llars d'infants La Palmera de Calonge i El Ginjoler de Sant Antoni, distribuïdes en un total de set grups per a aquesta primera etapa d'escolarització, compresa entre els quatre mesos i els tres anys.