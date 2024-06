La companyia britànica Gandini Juggling clourà la 29a Fira de Circ al Carrer de la Bisbal que se celebrarà del 19 al 21 de juliol en la 29 a edició.

L'Ajuntament presentarà demà la programació amb un petit tastet de circ. Hi haurà una breu acció d'una de les companyies que participen.

L’espectacle de tancament anirà a càrrec de la companyia britànica Gandini Juggling el diumenge 21 de juliol a les 22.45 h a la plaça del Castell.

La companyia anglesa és considerada millor companyia britànica de circ i una de les més excel·lents del món en malabars. L’oportunitat de veure’ls en acció a la Bisbal es presenta com una ocasió única, constaten des de l'organització.

L'art dels malabars

Gandini Juggling ha reinventat l’art dels malabars, reivindicant-lo en el marc de les disciplines circenses per la seva gran força coreogràfica i estètica. Smashed està inspirada en l’obra de la coreògrafa Pina Bausch i va ser estrenada l’any 2010 al National Theatre de Londres. Nou malabaristes, nou cadires, una vuitantena de pomes i quatre vaixelles ompliran l’escenari amb un trepidant viatge pel teatre, la dansa i el circ a través d'un seguit de nostàlgiques escenes amb aire cinematogràfic.

La seva banda sonora inclou noms com Tammy Wynette, Little Jack Little, Mills Brothers, Louis Amstrong o Bach, entre d'altres. Més de 4.000 funcions a les espatlles Gandini Juggling crea constantment noves obres de fusió entre les diferents arts i els malabars, comptant amb la col·laboració dels millors artistes del món.

En els darrers 18 anys, han fet més de 4000 funcions a quaranta països diferents, i les seves impressionants coreografies són aclamades a tot el món.