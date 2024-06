Palamós obre una nova convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació de façanes

Palamós ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de façanes, supressió de barreres i desmuntatge d’estructures.

El termini per a demanar aquestes subvencions s’inicia avui dia 11 de juny i s’allargarà fins al 30 de setembre.

El tipus d’actuació subvencionable és per a treballs que s’hagin portat a terme entre l’1 d'octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

L'import dels ajuts econòmics seran de fins al 50% del cost de l'execució i de fins al 100% de l'import de la taxa per la tramitació de la comunicació o llicència urbanística.

El pressupost municipal destina enguany un total de 18.000 € a aquests ajuts.

Els ajuts per a la rehabilitació de façanes tenen com a objectiu fomentar l’arranjament i millora de l’estat exterior dels immobles del municipi, amb la qual cosa es repercuteix en la seguretat de veïns i vianants, així com en la imatge general de l'espai públic.

Més de 20 anys d'antiguitat

Aquest tipus d’ajut va adreçat a immobles residencials de fins a vuit habitatges, amb més de 20 anys d’antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys. La sol·licitud la poden fer tant els propietaris dels immobles com la comunitat de propietaris, en el cas d’edificis en propietat horitzontal, i inclou el sanejament, reparació i pintat de la façana principal dels immobles, admetent-se de forma complementària que s’inclogui la reparació de cornises, element ornamentals, ràfecs i balcons.

Les subvencions per a la millora de l’accessibilitat de les activitats obertes al públic, amb un pressupost global de 1.500 €, són destinades a l’arranjament interior d’aquests locals, fomentant la supressió de barreres arquitectòniques.

Finalment, la tercera i darrera línia d’ajuda, i també amb un pressupost total de 1.400 €, és destinada al desmuntatge d’elements fixos d’estructures situades a la via pública.

L'import dels ajuts econòmics seran de fins al 50% del cost de l'execució, i de fins al 100% de l'import de la taxa per la tramitació de la comunicació o llicència urbanística, amb un màxim global de 2.500 € en el cas de la sol·licitud referida a la rehabilitació de façanes.

Pel que fa al desmuntatge d'estructures a la via pública, l’ajut econòmic màxim se situa en els 1.400 €, i en el de la supressió de barreres arquitectòniques, de 1.500 € per sol·licitud.