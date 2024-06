Amb So de Cobla de Palamós programa Montgrins, La Principal de la Bisbal i Arnau Tordera amb la Cobla Sant Jordi

El festival Amb So de Cobla arriba a la 8a edició aquest estiu a Palamós (Baix Empordà) amb els concerts de Montgrins, L Principal de la Bisbal i també una actuació amb Arnau Tordera, Joan Torras i la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. El festival arrencarà el dimarts 6 d'agost amb l'actuació d'aquesta coproducció amb Som Sardana i que es titula 'Concert Trifàsic'. L'espectacle combina sardanes i temes d'Arnau Tordera i es podrà veure a les deu de la nit a la plaça de Josep Sarquella. A més, Amb So de Cobla també ha programat la Cobla Bisbal Jove que presentaran 'Funk & Cobla', en què s'investiga el so dels instruments de la formació amb els ritmes de temes de funk.

Palamós acollirà per vuitè any el festival Amb So de Cobla que es farà entre el 6 i el 10 d'agost. La mostra està organitzada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós i l'Agrupació Sardanista Costa Brava. Enguany, el festival arrencarà amb un espectacle coproduït amb Som Sardana i estarà protagonitzat per Arnau Tordera, Joan Torras i la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona.

Sota el títol 'Concert Trifàsic' Tordera es posarà a la guitarra, Torras a la percussió i la formació acompanyarà els dos músics en aquest espectacle dividit en tres blocs diferents. Al llarg del concert els espectadors escoltaran tres sardanes i també tres cançons de Tordera. L'espectacle està dirigit musicalment per Xavier Pagès-Corella.

La programació

El dimecres 7 d'agost, Amb So de Cobla recupera l'espai de l'Arbreda per fer el 24è concert de sardanes de la Costa Brava en memorial de Ricard Viladesau. Hi participaran les dues cobles més importants del país: Montgrins i La Principal de la Bisbal.

El dijous 8 el festival duplica la programació amb dos concerts diaris. El primer de la jornada serà a les set de la tarda al parc dels Països Catalans amb un clàssic de la música tradicional: Els Ministrils del Raval. En aquesta ocasió proposen un espectacle familiar titular 'La Filomena', en què el personatge incidirà en la importància d'una bona dieta mentre viatja pels mercats del país per conèixer els productes agroalimentaris més tradicionals. A partir de les deu de la nit a la plaça de Josep Sarquella Les Anxocetes actuaran amb La Cobla Marinada per mostrar la fusió de l'havanera i la cançó mediterrània amb el característic so d'una cobla.

El divendres la programació es reprèn a les set de la tarda al parc dels Països Catalans amb la Cobla Bisbal Jove, que presenta el projecte 'Funk & Cobla', on es fusiona l'estil funk amb les sonoritats característiques dels instruments de cobla. El públic gaudirà d'alguns clàssics d'Stevie Wonder, James Brown o The Jackson 5 i també incorpora temes coneguts d'Amy Winehouse. A més, la formació reversiona sardanes amb aquest estil funk. A partir de les deu de la nit la Cobla Maricel i el violoncel·lista Pere Puertas portaran 'El So de la Pau', un concert que recorrerà la música catalana del segle XX, on es van viure les grans guerres i el paper que va tenir la música en la lluita per la pau. El repertori recupera l'obra de Pau Casals, Enric Morera o Eduard Told`ra.

El diumenge el festival tancarà a les set de la tarda amb un espectacle que homenatja el centenari de la mort d'Àngel Guimerà. La formació Amb So de Cobla i la cantant Elena Martinell repassaran músiques i textos de Guimerà. A les deu de la nit la capella del Carme s'estrenarà com a escenari del festival amb 'Contorns', un espectacle que fusiona la cobla i l'electrònica. És un intent de congelar l'empremta de la música amb la notació gràfica vídeoprojectada.