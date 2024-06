Condemnat per atacar i mossegar un policia a Santa Cristina d'Aro

L'Audiència de Girona ha condemnat un home per atacar dos agents de policia i provocar-los lesions durant una actuació a Santa Cristina d'Aro el 2022. L'acusat ha admès els fets i les parts han acordat una pena d'1 any i 8 mesos de presó, molt per sota dels 6 anys que inicialment li demanaven, perquè consideren que en el moment dels fets tenia alterades les capacitats mentals. Així, s'ha acordat a la sentència que en comptes de complir la pena en una presó, ho farà en un centre on pugui rebre tractament mèdic.

Tal com ha admès el processat i explica la fiscalia, els fets van tenir lloc el vespre de l'11 de novembre de 2022 al carrer Joan Balletbó i Casanovas del municipi durant una intervenció. Dos agents de la policia local estaven intentant esclarir un fet presumptament il·lícit comès per l'acusat. Va ser en aquell moment quan, sense cap motiu aparent, va llençar-se sobre els dos agents, provocant que tots tres caiguessin a terra. Llavors, el processat va posar-se dret i va intentar-li agafar la defensa extensible a un dels agents, i per aconseguir-ho va mossegar el dit polze de la mà dreta. Li va provocar una ferida que va requerir una operació per remodelar la punta del dit. A més, va estar dos dies hospitalitzat. Al segon agent també li va provocar ferides al coll, a la mà dreta i al polze esquerre per l'empenta i el forceig.

Per tot plegat, la fiscalia li demanava inicialment sis anys de presó per un delicte d'atemptat i dos delictes de lesions. Finalment, gràcies a la conformitat entre les parts, han rebaixat la pena, i també han acordat retirar la petició d'expulsió de l'acusat. La rebaixa de presó s'explica per l'aplicació d'una atenuant incompleta d'alteració mental. Amb tot, haurà d'indemnitzar els agents amb 9.490 euros i 2.210 euros respectivament, i també s'haurà de fer càrrec de les despeses del procediment. La sentència és ferma perquè les parts han renunciat a recórrer-la.