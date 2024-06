L'estació de busos de Palamós tindrà set andanes i es preveu 243.000 passatgers l'any

La nova estació d'autobusos de Palamós (Baix Empordà) tindrà set andanes i preveu que pugui donar resposta a una demanda de 243.000 passatgers cada any. Aquest divendres la consellera de Territori, Ester Capella, ha fet una visita a les obres que s'estan executant i que, si no hi ha cap imprevist, acabaran a la tardor. En total, la inversió del departament és de 2,8 milions d'euros i els treballs serviran per millorar la capacitat i la comoditat del trànsit de les línies interurbanes de la demarcació de Girona, del Baix Empordà, però especialment també a l'interior del nucli urbà de Palamós. De fet, aquest és un dels aspectes més rellevants per Capella a fi de "donar un millor servei públic".

En aquest sentit, Capella ha assenyalat que un dels principals objectius de la instal·lació baix-empordanesa és "posar el ciutadà sempre al centre de les decisions, per tal de garantir el dret essencial a la mobilitat i l’accessibilitat". Així, assenyala la consellera, es compleix amb els requisits i compromisos ambientals en el marc de l’emergència climàtica.

La nova instal·lació està prevista a la prolongació del carrer d’Enric Vincke i ocuparà una superfície total d’uns 4.000 m². A més comptarà de les set andanes per als autobusos que estaran en semibateria, tindrà també un espai de parada ràpida i una zona d’estacionament d’autobusos en fila davant de les andanes. Tot plegat per tal de donar resposta a la demanda de passatgers, que es calcula que s’enfilarà als 243.000 cada any.

L’edifici de l’estació serà de planta baixa i acollirà una sala d’espera climatitzada amb connexió de fibra òptica, zona de venda de bitllets a més de comerç. Així mateix, aquest nou equipament disposarà de panells electrònics informatius dels horaris i incidències, sistema de megafonia i videovigilància.

Es tracta d’un conjunt dissenyat per a permetre la modulació dels espais. En concret, està previst un tancament de vidre que facilitarà la visió de les andanes des de la sala d’espera i la marquesina que s’ha projectat sobre les andanes. A més es vol proporcionar confort als usuaris i permetre l’entrada de llum natural per sobre de l’edifici. L’obra inclourà també la instal·lació de panells fotovoltaics per autoconsum de l’estació.

Modificar el POUM

El consistori ha modificat el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) amb l’objectiu d’obtenir no només els terrenys necessaris per a la construcció d’aquest equipament, sinó els que millor s’adaptessin a les necessitats del municipi i del servei. Aquesta modificació també va incloure el sistema viari necessari per al funcionament de la nova estació.