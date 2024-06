El port de l'Estartit estrena un punt d'evacuació per atendre ferits al mar

El departament de Territori, a través de Ports de la Generalitat, ha invertit 186.000 euros en l'ampliació del moll central, creant un nou espai per construir un punt d'evacuació de ferits procedents del mar amb una rampa per a emergències. L'objectiu principal és atendre persones que han sofert un accident practicant submarinisme, una activitat molt important a l'àmbit de les Illes Medes, així com atendre navegants o persones que practiquen esports nàutics. La nova infraestructura ha tingut un termini d'execució de tres mesos i facilita la feina als grups d'intervenció en el cas que es produeixi una emergència amb una persona ferida. La consellera de Territori, Ester Capella, ha visitat l'actuació aquest divendres.

El 2023 van passar pel port de l'Estartit 57.124 persones que van anar a fer immersions a la zona de les Illes Medes, segons les dades del Parc Natural. Aquesta xifra de submarinistes inclou tant els que van a través dels centres d'immersió, la gran majoria, com els que ho fan de manera particular. Actualment, a la zona de les Illes Medes hi treballen quinze centres d'immersió, la majoria dels quals tenen els punts d'amarratge de les seves embarcacions al port de l'Estartit.

La consellera de Territori, Ester Capella, visitant l'ampliació del moll de l'Estartit. / Generalitat

Punt d'evacuació

La configuració del moll central suposava una manca d'espai a l'estiu i una alçada de moll prevista per a embarcacions de gran eslora, que dificultava l'amarratge de les embarcacions d'emergència, normalment de petita eslora i calat. La solució ha estat l'adequació del moll per generar un nou punt per a emergències, reservat a embarcacions de rescat. Així, a la part final del moll s'ha construït un nou moll cantoner per a encabir una rampa i unes escales que faciliten l'evacuació de persones que han patit un accident bussejant o navegant. Des de la seva construcció, aquest any ja s'ha utilitzat tres cops per treure ferits del mar.

Alguns dels avantatges del nou punt són que permet desembarcar els ferits al moll de manera ràpida i millorar l'acordonament de la zona perquè els ferits hi puguin rebre la primera atenció. A més, també es guanya temps en l'arribada dels equips d'intervenció perquè tots es dirigeixen a aquest nou punt i es facilita la mobilitat d'usuaris del port i dels cossos d'emergència a la zona del moll central.