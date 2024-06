La deixalleria de Calonge, en servei ininterromput

La deixalleria municipal de Calonge i Sant Antoni ja està disponible 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. A partir d’ara, els usuaris també hi poden accedir fora del seu horari d’atenció al públic habitual (de dilluns a dissabte de 9.30 a 13 hores i de 16 a 19 hores i diumenges d’11 a 13 hores i de 16 a 22 hores).

Per fer-ho, poden obrir la porta d’accés amb un codi vinculat al document d’identitat del titular de la taxa d’escombraries. Un cop a dins, els panells informatius instal·lats serveixen d’ajuda per tal que tothom aboqui cada residu a la zona on pertoca i tothom faci un ús adequat de les instal·lacions.

Segons la regidora de Medi Ambient, Activitats i Sostenibilitat, Lídia Sánchez, «es dona cabuda a tots aquells industrials de Calonge i Sant Antoni i a tota aquella població a la qual, per casuístiques individuals, li resulta impossible fer ús del servei de recollida d’escombraries porta a porta».

Aquest nou servei és una iniciativa més que s’emmarca dins el projecte estratègic de municipi smart city, que té com a objectiu prendre decisions més eficients.