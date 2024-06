Llafranc i Tamariu munten baranes per facilitar l’accés a les platges

Les platges de Llafranc i Tamariu tindran, des d’aquest estiu, una barana per facilitar l’accés a l’aigua. Es tracta d’una de les novetats a les platges de Palafrugell per aquesta temporada: unes baranes d’acer inoxidable a la vora del mar a la platja de Llafranc i a la de Tamariu. La barana es complementa amb la línia de vida per tal de facilitar l’accés al bany de les persones amb problemes de mobilitat.

Segons Juli Fernández, alcalde de Palafrugell «aquesta és una demanda ciutadana i calia executar-la aquest estiu, no només per seguretat, sinó per fer més accessibles les platges del nostre litoral a tothom».

D’altra banda, durant el mes de maig, l’àrea de serveis de l’Ajuntament de Palafrugell ha instal·lat i posat a punt els serveis per la temporada d’estiu a les platges de Calella, Llafranc i Tamariu.

S’han instal·lat diferents elements, com ara papereres, indicadors, passeres, lavabos, casetes pels llocs de socors i línies de vida.

Aquests serveis han estat operatius des de principis de juny, coincidint amb el començament del servei de socorrisme a les platges, que s’ha iniciat durant els dos primers caps de setmana del mes i que a partir del 15 de juny es presta cada dia d’11 del matí a 7 de la tarda.