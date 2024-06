El regatista Jordi Cargol seràel pregoner de la Festa Major

Palamós ha escollit un campió en vela adaptada per a l’acte del pregó de la seva Festa Major. Jordi Cargol, de 50 anys, té un ampli palmarès d’èxit en competicions de vela, destacant els de campió d’Espanya en la seva categoria, aconseguits en un total de sis ocasions, tres campionats i tres copes d’Espanya; o la cinquena posició al campionat del món de 2019. Actualment, és campió de Catalunya 2024, i dins el seu currículum esportiu també és referent el triomf absolut a la Setmana Olímpica Canària de l’any passat, entre altres.

L’acte de lectura del pregó de la festa tindrà lloc el diumenge 23 de juny, a les 20 h, al parc del Convent dels Agustins. Aquest inici de festa comptarà amb les peces musicals que interpretarà la coral El Progrés, també amb la participació de l’Associació Atlètica Palamós, que un any més aproparà la Flama del Canigó, d'Òmnium Cultural que llegirà el Manifest, així com de la Colla Gegantera i Grallers de Palamós, que hi farà diversos balls.

Ampli programa festiu

Aquest serà el tret de sortida de la Festa Major de Palamós que tindrà lloc, com és tradicional, del 23 al 26 de juny, programant activitats pensades per al gaudi de totes les edats. Concerts, balls, activitats infantils i familiars, castell de focs, espectacles o audicions de sardanes, seran algunes de les propostes previstes dins la variada oferta d'activitats que té el programa d’enguany de la Festa Major i que es duran a terme, majoritàriament, en espais del municipi a l’aire lliure.

L’Ajuntament ha posat a disposició tota la informació de la festa a l’app municipal.