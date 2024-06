La CUP denuncia un suposat frau a l’Hospital de Palamós

La CUP de Palamós ha presentat un informe que enumera presumptes irregularitats de la Fundació Hospital de Palamós-SSIBE, les quals portaran a l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Una de les acusacions més destacades per part de la formació política independentista és que la Fundació hauria defraudat més de 15 milions d’euros al CatSalut: «Els tres anys de pandèmia, malgrat haver-hi un 20% menys d’actuacions, no es varen disminuir els ingressos pels serveis habituals que es facturen al CatSalut», expliquen els cupaires. «L’aplicació de la reducció representaria un total 6 milions d’euros el 2020, 7,4 milions el 2021 i 2 milions el 2022, respectivament. Per tant, el CatSalut paga per uns serveis no prestats», detallen.

Aquestes presumptes irregularitats, que es van fer públiques a través d’un sopar organitzat per la formació política, són detectades per un estudi realitzat durant el transcurs dels anys 2022 i 2023 sobre la gestió de la sanitat pública al Baix Empordà, encarregat per l’assemblea local de la CUP Palamós Vila-romà. «No sabíem què podia sortir quan vam fer l’encàrrec de l’estudi, però a l’haver vist el resultat, creiem que s’han de fer públiques les irregularitats, ja que són situacions greus en què no hi ha contractes vigents, en què es fan contractacions sense complir els requisits legals, en què el CatSalut no fiscalitza l’ús dels diners públics transferits o en què la Fundació no informa amb dades reals per justificar els ingressos de diners públics rebuts», argumenten els cupaires.

Una altra de les presumptes irregularitats que assenyalen els cupaires és que hi ha «portes giratòries». L’informe explica dos casos, un d’ells detalla que la persona encarregada de la unitat de compra de serveis i control de Girona va passar-se al costat privat entre el 1991 al 2014, i va tornar al CatSalut l’any 2015, mentre que l’altre esmenta que el gerent de la Fundació del 2019 al 2023, que havia estat coordinador del Consorci de Salut i Social de Catalunya, ara és el gerent de l’ICS.

Des de la Fundació recorden que són una entitat sense ànim de lucre i que presten un servei d’interès general donant «compliment a totes les obligacions que ens corresponen d’acord amb aquesta naturalesa jurídica».

Obligacions de transparència

En aquest sentit, expliquen que eleven «al Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya els acords de Patronat, complim amb les obligacions de transparència d’acord amb l’àmbit que ens és d’aplicació, auditem externament els comptes anuals i els presentem al Protectorat de Fundacions, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i també es publiquen al web, entre d’altres. Així mateix, i com a proveïdors del CatSalut, se supervisa la nostra activitat assistencial de manera permanent».

Així mateix, la Direcció de la Fundació afirma «que actua amb total transparència, i expressa la voluntat de col·laborar i informar de tot allò relacionat amb la gestió de la Fundació a qualsevol autoritat que ho requereixi». Al mateix temps, manifesta no conèixer el contingut de l’informe de la CUP i «lamenta que es posi en dubte la gestió i la professionalitat de les persones que treballen a la Fundació».