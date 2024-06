L'Oficina de Turisme i la platja de Torre Valentina de Calonge obtenen el distintiu Biosphere 2024

L'Oficina de Turisme i la platja de Torre Valentina de Calonge i Sant Antoni han obtingut el distintiu Biosphere 2024, "Compromís per a la sostenibilitat turística de les comarques de Girona Biosphere 2024". També l'han obtingut el Parck Hotel San Jorge, i el restaurant Kubansky de Sant Antoni.

Es tracta d'una certificació que permet reconèixer empreses, serveis i entitats que aposten per un model de gestió turística respectuós amb el medi ambient i en consonància amb la realitat cultural, social i econòmica del territori.

Els distintius van ser entregats el passat divendres 14 de juny al Park Hotel San Jorge de Calonge. Durant l'acte es va fer entrega dels distintius a trenta-dues entitats, sis de públiques i vint-i-sis de privades, de les comarques gironines.

En aquest sentit, l'atorgament d'aquesta certificació de qualitat ha estat possible pel compromís del consistori per a fer de Calonge i Sant Antoni una destinació turística sostenible, centrada en la promoció del comerç local i de proximitat, la redacció d'un pla d'adaptació al canvi climàtic amb actuacions en cas d'emergència, l'aposta per l'estalvi d'aigua i la utilització d'energies renovables o la creació de plataformes digitals de promoció turística.

Per la regidora de Medi Ambient, Lídia Sánchez "l'obtenció d'aquest distintiu ens permetrà seguir desplegant al municipi polítiques sostenibles centrades, fonamentalment, en la preservació de l'entorn natural, la reducció dels residus i la prevenció de causes sobrevingudes provocades pel canvi climàtic".

Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde i regidor de Turisme i Mobilitat, Albert Ros, "la certificació és un valor afegit a la nostra aposta per un model de turisme sostenible i respectuós amb l'entorn. Per tant, resulta imprescindible comptar també amb el compromís de tot el sector per tal de garantir el seu desenvolupament a llarg termini."

El projecte "Compromís per a la sostenibilitat turística de les comarques de Girona Biosphere" (certificat Biosphere Sustainable Lifestyle) és impulsat per la Cambra de Comerç de Palamós i el Grup Costa Brava Centre a partir del model metodològic marcat pels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.