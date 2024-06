Castell de focs a la zona de Cavall Bernat de la Platja Gran de Platja d'Aro per Sant Joan

Un castell de focs d'artifici a la zona de Cavall Bernat de la Platja Gran, la nit de Sant Joan donarà el tret de sortida a l'estiu amb una programació amb més de dues-centes activitats d'oci, esportives i culturals.

El mateix de Sant Joan, al Casino Castellarenc de Castell d’Aro, hi haurà un sopar popular i concert amb Popurris Band (21 h i 23 h).

Les principals propostes musicals són: 27è Festival Nits de Jazz (12 juliol-23 d’agost); 41a Cantada d’Havaneres i Cançons de Taverna (dissabte 13 de juliol), 10è FestiSurf Costa Brava (dissabte 21 de setembre) i el cicle de sardanes i havaneres en petit format. També les actuacions musicals i el conjunt de propostes de les Festes Majors de S’Agaró (12-14 de juliol), Barri del Ridaura (26 i 27 juliol), Urbanització Dalmau (2-4 agost), Platja d’Aro (14-18 agost) i Castell d’Aro (5-10 de setembre). També destaca el Mercat Medieval de Castell d’Aro (24-25 agost) el 4t Concurs d’habilitats artístiques Tu de què vas! per a joves de 16 a 29 anys, amb la gala final en el marc de la Festa Major de Platja d’Aro; la Fira de Brocanters (dimecres i divendres fins 9 de setembre) i la fira de col·leccionisme i cultura freak FiraFan (diumenge 11 agost).

Animació familiar

En relació a l’animació familiar s’ofereix, de nou, el Miniclub a la Platja Gran -ludoteca per a infants de 3 a 12 anys-, Babyclub per a famílies amb nadons, i a les tardes Family Club amb diverses propostes; i hi haurà diverses activitats d’animació al Passeig Marítim (tallers, vols d’estels, visita de personatges infantils, etc.). La Biblioteca Mercè Rodoreda també proposa sessions de contes i tallers d’estiu. Alhora es pot fer la gimcana On és en Xalarí i la Xalarina?: amb l’ajuda d’un plànol cal buscar el dibuix de la mascota en petites plaques en els punts més emblemàtics del municipi. En cadascuna hi ha un codi numèric que cal anotar en el mateix planell i, un cop completades totes, lliurar-lo a l’Oficina de Turisme on es rebrà un regal commemoratiu.

Exposicions d'art

El cicle exposicions d’art el configuren l’escultura de gran format de Tomàs Pons al Parc dels Estanys (fins febrer de 2025); al Castell de Benedormiens s’hi exposen els dibuixos de Carles Piqueras (fins 25 de juliol) i la pintura i escultura de Gustavo Garbó Berthold i Nobuko Kihira (3 agost-29 setembre); i a la Masia Bas Llum, càmera, S’Agaró! (13 juliol-11 setembre) sobre les filmacions cinematogràfiques que s’hi han fet (la mostra es complementarà amb tres sessions de cinema a la fresca). L’oferta de visites guiades la configuren els itineraris pel Nucli antic de Castell d’Aro, el Camí de ronda de S’Agaró, i la Vil·la romana de Pla de Palol de Platja d’Aro; dues propostes al Parc dels Estanys: l’escultòrica i la naturalista; i d’altres opcions familiars o les escenificades al mateix parc, a Castell d’Aro i a Pla de Palol. I enguany, amb motiu del Centenari de S’Agaró, visites extraordinàries a l’Església de de Nostra Senyora de l’Esperança i als jardins del primer xalet de la urbanització, Senya Blanca.

Tres curses i marxes per boscos i espais litorals

En l’àmbit esportiu 10a edició de la Vall d’Aro Circuit Series: tres curses i marxes de perfil tècnic amb recorreguts per boscos i espais costaners poc coneguts: La Lineal del Camí de Ronda de S’Agaró -contrarellotge 10’6 km +190 m- (diumenge 30 de juny); La Nocturna de Castell d’Aro - 13 km +200 m- (dissabte 20 de juliol); i La Clàssica de Platja d’Aro -15 km +450 m- (diumenge 18 d’agost). I per celebrar el desè aniversari, conferència-col·loqui amb Núria Picas, campiona del món de curses d’ultra trail (dissabte 17 d’agost). . També diverses edicions del campionat de vòlei platja Vòlei JAM (13 de juliol, 11 d’agost i 1 de setembre).