Rebenten una desena de cotxes a Platja d'Aro

Una desena de cotxes rebentats. Aquest és el balanç dels fets que van succeir la nit de divendres a dissabte al centre de Platja d'Aro.

Un o més individus es van dedicar a saquejar vehicles, tots ells amb matrícula estrangera, que estaven aparcats a la via pública.

Alguns d'ells es trobava en un aparcament exterior i d'altres en un tram entre l'avinguda de Cavall Bernat i l'avinguda S'Agaró.

La majoria de vehicles van acabar amb els vidres rebentats, però alguns també presentaven esquerdes perquè no els havien pogut saquejar.

La majoria d'automòbils saquejats curiosament tenien matrícula estrangera. Els lladres se'n van emportar tot el que van poder, objectes de valor, entre altres.

La Policia Local està intentant aclarir a través de càmeres i testimonis en quines hores van tenir lloc els fets i també, qui hi ha al darrere.

De moment, no hi ha detinguts i sospiten que per rebentar els vehicles van emprar algun tipus d'eina.

