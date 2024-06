Seguiment via GPS d'un exemplar de duc a Palafrugell per evitar-li perills

Palafrugell està impulsant un projecte de seguiment d'un exemplar de duc (Bubo bubo) al qual es va col·locar un dispositiu GPS fa uns mesos. La informació sobre on s'alimenta o per on es mou tant en les àrees urbanes com periurbanes té l'objectiu final de millorar la gestió i conservació de l'espècie de rapinyaire nocturn evitant els perills.

Per exemple, la informació sobre on s'alimenta s'espera tenir-la en compte a l'hora de portar a terme els tractaments rodenticides. També detectat suports elèctrics o altres infraestructures perilloses per l'au.

Durant l'any 2024, l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, conjuntament amb l'Equip de Seguiment del duc al Baix Empordà del Grup de Natura Sterna, va començar el projecte de seguiment d'un exemplar de duc.

Depredador important

La presència del duc constitueix un indicador positiu de la salut de l'ecosistema local perquè exerceix la seva funció com a depredador de gran importància per ajudar a controlar la proliferació d'espècies problemàtiques com les rates.

Durant aquesta primavera, l'equip de recerca del Grup de Natura Sterna, amb el suport del Cos d'Agents Rurals, i en el marc dels treballs de seguiment de les poblacions del duc al Baix Empordà, ha continuat amb el seguiment dels dos territoris de cria coneguts ubicats al terme municipal de Palafrugell. En un d'aquests punts es va localitzar i anellar una niada amb dos polls, mentre que en l'altre punt, s'hi va localitzar i anellar un sol poll.

246 polls marcats en 25 anys

Els estudis d'aquesta espècie es remunten a l'any 1999, quan es va iniciar el projecte de seguiment. Al llarg d'aquests 25 anys s'han marcat 246 polls de duc, i les recuperacions dels exemplars anellats han ajudat a conèixer molts aspectes de la seva biologia reproductiva, de la seva dispersió post juvenil i, sobretot, de les causes de mortalitat més acusades de l'ocell rapinyaire nocturn més gran d'Europa.