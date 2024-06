Alliberen 16 tortugues a Begur provinents dels nius de l'estiu passat

Un total de 16 tortugues marines de l'espècie Caretta caretta dels nius de l'estiu passat s'han alliberat a Begur. Aquests exemplars han participat en el programa Head-Starting, que consisteix en la cria en captivitat temporals fins que les cries assoleixen un pes i mida òptima que afavoreixi la seva supervivència després de la seva reintroducció al medi natural. Les tortugues porten un microxip que permet la seva identificació i permeten saber si les femelles tornen en un futur a la platja a fer un niu. A Begur, van formar part del programa 27 cries, amb una supervivència del 85%. Finalment s'han reintroduït 16 a Begur i set romandran un temps més al centre i es portaran al medi natural més endavant.

Durant la temporada 2023, Catalunya va ser la comunitat autònoma que més nius va registrar amb un total de 10. Aquesta xifra duplica el rècord assolit el 2021, que va ser de cinc. A més, va ser el primer any que es van registrar esdeveniments de nidificació a les tres demarcacions del litoral català. L’operativa de seguiment de la nidificació de la tortuga careta està coordinada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Hi formen part la Fundació CRAM, el Centre BETA de la UVic-UCC, el Cos d’Agents Rurals i hi col·laboren el CRARC i els ajuntaments on es localitzen els nius, així com nombroses voluntàries i voluntaris que ajuden a la custòdia i vigilància dels nius.

La Fundació CRAM ha recordat que s'està en plena temporada de nidificació de la tortuga careta a la costa. Per això, ha fet una crida a la col·laboració ciutadana, a qui ha demanat trucar al 112 si obseva un rastre a la platja i fer fotografies d'aquest rastre, per tal que els experts puguin valorar si hi ha hagut posada de niu.