Calonge acull la primera trobada comarcal sobre Igualtat del Baix Empordà

El castell de Calonge ha acollit aquest dimecres la primera trobada comarcal sobre igualtat del Baix Empordà.

L'objectiu de la trobada eren establir relacions entre les regidories d’Igualtat dels diferents municipis.

La regidories debatran sobre eealitats i reptes sobre Igualtat a escala municipal i, també, comarcal; i crearan sinergies i lligams entre les diverses institucions i la societat civil en aquest àmbit en benefici de les ciutadanes i ciutadans del Baix Empordà.

Segons la regidora d’Igualtat de Calonge i Sant Antoni, Elena Montiel, “ens ha de permetre compartir, debatre i posar en comú accions i estratègies que des del món local portem a terme des de la promoció de la Igualtat, la cohesió, l’acció comunitària i l’atenció a la diversitat".

En aquest sentit ha afegit que "hem de continuar treballant, amb convenciment i força per incloure una perspectiva de gènere a nivell transversal, erradicar les violències envers les dones i els seus fills i filles, combatre la feminització de la pobresa, garantir els drets de les persones LGTBIQ+ i assegurar que les persones siguin tractades amb igualtat quant a drets i oportunitats".

La trobada ha consistit en un esmorzar-col·loqui organitzat per l’Associació de Dones del Baix Empordà, amb el suport del Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Hi han estat convidades les diferents regidories d’Igualtat dels municipis del Baix Empordà i hi ha hagut intervencions d’Elena Montiel, regidora d’Igualtat de Calonge i Sant Antoni, Eulàlia Puig, presidenta de l’Associació de Dones del Baix Empordà, Mireia Mata, secretària d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Teresa Navés, professora de la Universitat Autònoma, David Martín, conseller de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Baix Empordà, i Glòria Marull, presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà.