Palafrugell redactarà l'Agenda Estratègica 2040 que ha d'establir els pilars de la transformació urbana en l'horitzó dle 2040.

El document ha d’incorporar els principis clau per un nou model de desenvolupament sostenible des del punt de vista social, econòmic i ambiental pel municipi, fruit del consens, la participació ciutadana i l’anàlisi tècnic.

La proposta és que aquest document es redacti al llarg del 2024, per ser presentant durant el primer trimestre del 2025. Durant els pròxims mesos es realitzarà, per fases, els diferents treballs que han de donar lloc a l’Agenda.

Recollida de dades

La primera part serà interna, d’anàlisi recollida de dades tècniques, amb els plans i instruments vigents de les diferents àrees de l’Ajuntament, que ajudin a emmarcar la realitat actual del municipi des de múltiples punts de vista.

Passat l’estiu, s’obriran diferents canals de participació ciutadana, un procés amb el qual es vol arribar al màxim de persones, entitats i representants de la realitat del municipi, així com de tots els nuclis. Un cop recollides totes les aportacions, es procedirà, al darrer trimestre de l’any, a determinar l’objectiu, línies i projectes estratègics que dibuixin l’horitzó de futur.

Consens

L'Ajuntament ha informat que s'espera sumar el màxim de consens possible en l’establiment de l’estratègia, per tal de poder treballar durant els anys vinents de manera conjunta en l’establiment dels objectius dibuixats. Aquest horitzó, a part d'afrontar els reptes particulars de Palafrugell, també ajudarà a reflexionar sobre la contribució local als grans desafiaments globals, com el canvi climàtic, a la transformació del model econòmic o la lluita contra les desigualtats, entre d’altres.