Palafrugell emet un ban demanant un ús responsable de la pirotècnia per Sant Joan

L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, ha emès un ban demanant un ús responsable de la pirotècnia per les revetlles de Sant Joan i Sant Pere per tal de garantir la seguretat de les persones, dels béns públics i privats i poder gaudir sense conflictes d'aquests actes festius.

En el ban es recullen les principals mesures de seguretat que s'han de complir per poder encendre focs, amb relació als llocs, els materials i l'apagament de les fogueres, així com consells diversos a la ciutadania.

L'alcalde manifest que "un any més, la previsió de temperatures altes durant aquests dies, les humitats relatives baixes i l'entrada de vent, juntament amb l'episodi de sequera, incrementen notablement el perill d'incendi".

Per tant, Fernández remarca que "hi ha tota una sèrie de factors que fan que el terreny esdevingui un sistema molt fràgil i que qualsevol ignició per petita que sigui pugui originar un incendi que podria propagar-se a gran velocitat":

També insta a la gent a recollir les deixalles que provoquen les restes de petards.

D'altra banda, es fa una crida a la prudència per evitar o restringir qualsevol actuació susceptible de provocar focs com l'ús indegut de material pirotècnic.

Paral·lelament, des de l’àrea de Qualitat Urbana s’han tornat a editar uns cartells de caràcter informatiu, els quals s’han distribuït entre els nuclis de platges i també en zones més properes als boscos com pot ser el nucli de Llofriu, amb l’objectiu de conscienciar a la gent de comptar amb una revetlla el màxim de segura. També s’incideix en la necessitat de tenir precaució i recollir les restes en el cas de fer servir petards o coets.