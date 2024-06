L'accés a l'habitatge o una menor dependència del turisme, reptes del govern de Palafrugell

PSC i SGdP han fet balanç del primer any de mandat, un balanç "positiu", però amb reptes com l'accés a l'habitatge, l'excessiva dependència del turisme o les desigualtats socials creixents.

Ho ha apuntat l'alcalde, Juli Fernández, manifestant que "Palafrugell s'enfronta a grans reptes de futur", reptes que enfronten "amb el disseny i la implementació d'algunes de les polítiques que es busquen de fer amb manera més encertada de fer les coses i tirant endavant plans estratègics i estructurant una nova governança".

El govern manifesta que estan treballant en els fonaments per convertir Palafrugell en un referent en quatre eixos: la cultura, la promoció econòmica, el paisatge i el servei a les persones.

Els portaveus dels dos grups, Juli Fernández (PSC) i Isidre Tenas (SGdP) deixen clar que malgrat les dificultats inicials, el balanç és "positiu".

Per treballar en una nova manera d'entendre la política local i nova governança amb la ciutadania com a eix principal, es va presentar fa uns dies la redacció de l'Agenda Estratègica pel 2024. Preveu consensuar i redactar amb un acord de ciutat que estableixi els pilars de la transformació urbana en l'horitzó del 2040.

En promoció econòmica, es vol prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat, de manera que es fa una aposta per tenir un comerç amb espais dignificats, un polígon industrial més centrat en el teixit empresarial i més accessible.

D’altra banda, també s’ha deixat clar que cal conservar el territori i el paisatge com un patrimoni important, i en aquest sentit s’ha de començar a pensar a limitar el creixement. Això també va lligat amb la sostenibilitat i la viabilitat, on s’hauran d’estudiar noves fórmules per trobar zones d’aparcament, fer una aposta pel transport públic i limitar l’accés del trànsit rodat a determinades zones amb l’objectiu de donar prioritat al vianant per sobre el vehicle privat.

S'està treballant en diferents plans estratègics de ciutat que es desplegaran amb l’objectiu de millorar elements com l’habitatge, la salut o la convivència veïnal.