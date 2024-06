Una quarantena d'assistents a xerrades de teleassistència a Calonge i Sant Antoni

Una quarantena de persones grans de Calonge i Sant Antoni van assistir a principis de juny a les dues xerrades sobre el Servei de Teleassistència que es van realitzar a Calonge i a Sant Antoni. Promogudes per la regidoria de Gent Gran, amb la col·laboració de Dipsalut i el Consell Comarcal del Baix Empordà, es van realitzar el passat dijous 6 de juny al Casal L’Amistat de Calonge i el dilluns 17 de juny al Nou Casal de Sant Antoni.

A la xerrada que es va fer a Calonge es va informar sobre el funcionament del servei, amb una petita demostració in situ, polsant el botó, perquè tothom pogués veure com funciona a la pràctica, així com dels dispositius tecnològics complementaris de detecció de fums, de gas i de monòxid de carboni, i del sensor enuresi, entre d’altres. També es va informar sobre el seguiment telefònic de les persones que es realitza quan es contracta el servei.

D’altra banda, a la xerrada que es va fer a Sant Antoni es van donar consells per a una mobilitat fàcil i segura en les activitats de la vida diària i prevenir caigudes a la llar.