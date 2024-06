Torroella de Montgrí inaugura un espai dedicat a les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha inaugurat aquest dijous un espai per homenatjar les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. L'Ajuntament, promotor de la mesura, ha enjardinat un punt del final del passeig Vicenç Bou, ha instal·lat un monòlit amb una placa institucional i un rètol informatiu que explica el context i l'afectació que va tenir la guerra i la dictatura al municipi.

L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde, Jordi Colomí; la regidora de Cultura, Anna Company; el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló; i Pilarin Cabratosa, en representació de les víctimes represaliades.

La descoberta de la placa ha anat a càrrec de Pilar Cabratosa, Maria Dolors Lofra, Marina Planas i Quimeta Dalmau. L’acte ha estat amenitzat per alumnat de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Torroella de Montgrí.

En el seu discurs, l'alcalde ha assegurat que aquest espai "no només representa un record, sinó també un compromís per no oblidar els esdeveniments dolorosos que van marcar la vida de tants veïns i veïnes nostres. I perquè no es repeteixin". Colomí ha afegit que "com a Alcalde vaig comprometre'm a que no deixaríem passar més anys sense aquest record tant merescut i avui més necessari que mai. Aquest acte d'avui, en aquest espai, és evidentment, un acte de memòria i reconeixement. Però, per sobre de tot, ha de ser també un acte de justícia social i també de justícia històrica".

L'espai dedicat a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. / Ajuntament de Torroella de Montgrí

Company ha afegit que "la cultura té un paper fonamental en la construcció de la memòria. Aquest espai és un exemple de com la cultura pot ajudar-nos a recordar, reflexionar i aprendre del passat. És important que les noves generacions coneguin la història del nostre poble i les persones que van patir la repressió franquista. Aquest espai els hi pot ajudar a fer-ho".

El director del Memorial Democràtic ha declarat que "el franquisme va ser una història de violència amb uns efectes repressius enormes. Cal explicar-ho i difondre-ho, com es fa avui a Torroella de Montgrí, per evitar qualsevol temptativa de banalització del règim de Franco en el present".