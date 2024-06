Palamós vol desencallar enguany el polígon de la Pietat

L’Ajuntament de Palamós, amb l’acord de tots els partits excepte la CUP, i el suport de l’Associació d’Empresaris Palamosins (APEI), vol desencallar durant aquest any el polígon de la Pietat.

Divendres passat, 21 de juny, es va signar un acord d’intencions entre el consistori i l’associació d’empresaris. Segons assenyala l’APEI en un comunicat, objectiu és sumar expertesa entre els tècnics de l’Ajuntament i el tècnic que aporta l’associació d’empresaris per tal de desenvolupar una proposta «acurada» que compleixi amb tota la normativa vigent d’acord amb el medi ambient, la sostenibilitat «i una nova manera de percebre l’activitat i la creació d’espais de treball adequats al temps present i futur».

Els tempos acordats entre el consistori i els empresaris preveuen que el projecte es pugui desencallar a finals d’aquest 2024. Així doncs, està previst que el 30 de setembre l’equip tècnic acabi el projecte, per tal que a finals de novembre es pugui fer l’informe necessari contractat a una empresa externa. Si s’aconsegueix complir amb aquestes dates, el projecte es podrà fer arribar a la Generalitat abans que acabi l’any.

Els empresaris assenyalen que el nou polígon de la Pietat ha de servir per «resoldre la mancança de sòl industrial al municipi». Segons recorden, el motiu principal pel qual els empresaris palamosins van comprar terrenys a la Pietat en el seu moment va ser «per sortir del casc urbà i regularitzar les seves activitats en una zona designada en primera instància pel departament de Territori com a únic emplaçament on es pot desenvolupar una zona industrial».

Treball conjunt entre el sector públic i privat

D’altra banda, des de l’APEI garanteixen que la seva mirada «és de col·laboració per a l’elaboració d’aquest nou àmbit». En aquest sentit, des de l’associació d’empresaris ho valoren com un primer pas per «treballar conjuntament sector públic i privat, amb una àmplia mirada de present i futur i amb la intenció d’afavorir l’equilibri entre el donar i el rebre». A més, d’aquesta manera també volen establir nexes de col·laboració«per a un benefici conjunt de col·laboració en quant al retorn a la societat, però sobretot per a tots els palamosins».