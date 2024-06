Robatori a Palafrugell a l'estil: això és un atracament!

L’acusat ja havia perpetrat diversos robatoris pels quals havia sigut condemnat abans d’acudir a la farmàcia escollida a Palafrugell. Va entrar al vespre, sabent que ja no hi hauria gaires clients per despatxar. Eren dos quarts de vuit del dia 27 de maig de 2023, i l’home va entrar dins l’establiment i va fer saber als dos treballadors que hi havia que «això és un atracament».

Segons explica la fiscalia, el processat va dirigir-se darrere del taulell de la farmàcia i els va exigir que obrissin una caixa metàl·lica i que li entreguessin tots els diners que hi havia dins. Un dels treballadors, que era darrere el mostrador, va veure com el lladre se li posava al costat, i va veure que tenia una mà dins la butxaca, presumint de dur algun objecte punxant per atemorir-lo. Mentre li exigia els diners li anava propinant cops a la zona lumbar, i va amenaçar-lo dient que no li volia fer res però que si no li donava els diners cridaria a un company que l’esperava fora.

Davant aquestes amenaces, el treballador va fer-li saber que era impossible obrir la caixa, i l’acusat, «aprofitant la situació hostil i de temor creat, va agafar del taulell un bitllet de deu euros i un telèfon mòbil que era propietat de la farmàcia. L’aparell sostret, i que no ha estat recuperat, ha sigut taxat pericialment en 56,91 euros.

L’acusat acumula tres sentències fermes per altres robatoris

El processat va ser detingut i posat a disposició del jutge de guàrdia de la Bisbal d’Empordà, que va decretar presó provisional comunicada i sense fiança el 30 de maig de 2023, i aquesta ha estat la seva situació fins que ha arribat la data de judici, que se celebrarà la setmana vinent a l’Audiència de Girona. La fiscalia assegura que ha comès un delicte de robatori amb intimidació a un establiment obert al públic en horari d’obertura. Al seu escrit d’acusació dedica més de deu línies a descriure l’historial penal de l’acusat, que ha estat condemnat pels jutjats penals 1, 2 i 5 de Girona amb tres sentències fermes per robatori. Les tres resolucions acumulen un total de 3 anys, 11 mesos i 19 dies de condemnes, de les quals només ha complert la primera, de sis mesos i 11 dies, i la resta se li van suspendre. En aquesta ocasió, l’acusació pública té en compte tot aquest historial delictiu i ha inclòs en el càlcul de la pena l’agreujant de multireincidència, pels quals vol que se’l condemni a sis anys de presó.

Abans de començar el judici, les parts intentaran arribar a un pacte, que podria rebaixar finalment la petició de la fiscalia. Si no s’avenen, serà el tribunal de la secció quarta qui haurà de resoldre basant-se en les proves que es practiquin al judici.

