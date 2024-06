S'incendi un vehicle al centre de Sant Feliu

Ensurt aquest migdia al centre de Sant Feliu de Guíxols.

Un cotxe s'ha incendiat pels volts de la una del migdia a la Rambla Joan Bordàs i ràpidament s'han activat els Bombers i la Policia Local.

Els Bombers han sufocat les flames que han deixat tot el cotxe afectat i la Policia ha acordonat la zona.

Les causes de l'incendi es desconeixen per ara. L'incendi ha començat per la zona del motor.