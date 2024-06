Calonge i Sant Antoni tindran sis agents de policia més aquest estiu

La Policia Local de Calonge i Sant Antoni compta, des del passat 22 de juny, amb sis nous agents interins -quatre dones i dos homes- que formaran part del cos durant els pròxims sis mesos. D’aquesta manera es podrà fer un reforç durant la temporada d’estiu, quan la població resident al municipi creix substancialment.

La incorporació permetrà que hi hagi dos agents patrullant a l’entorn del passeig Josep Mundet de Sant Antoni cada dia, tant al matí com a la tarda, a més de dos agents més a l’Oficina d’Atenció Ciutadana que la Policia Local té establerta al mateix passeig. Fins ara, cada estiu aquesta oficina havia comptat amb dos auxiliars administratius. Per tant, serà la primera vegada que la ciutadania hi serà atesa per agents de policia.