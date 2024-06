La Casa Masó de Torroella serà un Bé Cultural d’Interès Local

La Casa Masó de Torroella de Montgrí, antiga presó, seu de la Policia Local i de Creu Roja, s’incorporarà en breu al catàleg patrimonial municipal en qualitat de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). El ple n’ha aprovat l’expedient de declaració, que es troba en exposició pública, per l’elevat valor patrimonial de l’immoble i per conservar elements decoratius i estructurals característics de l’obra del reconegut arquitecte gironí Rafael Masó.

L’edifici es va construir l’any 1931 i va ser ampliat el 1978. Es va projectar i construir dins el context històric i arquitectònic del Noucentisme, un moviment cultural i artístic que va buscar una regeneració estètica i moral de Catalunya a través de l’ordre, la claredat i la funcionalitat.

Masó va ser un dels principals exponents del Noucentisme i va incorporar aquestes característiques a l’edifici, adaptant-les a una funció tan específica com la d’una presó. Segons assenyalen des del consistori, això es reflecteix en la utilització de materials tradicionals i tècniques constructives (com les façanes amb detalls en pedra vista, els arcs de mig punt i les cobertes inclinades amb teula àrab), així com en la composició equilibrada i la simplicitat formal de l’estructura. Aquests elements no només destaquen per la seva bellesa estètica, sinó també per la seva funcionalitat.

Tipologia singular

La regidora de Patrimoni, Anna Company, explica que la declaració de BCIL es promou per l’alt valor cultural i social de l’edifici, ja que la seva tipologia és molt singular i no es coneixen altres exemples de presons i albergs de pobres construïts a l’època. Això el converteix en una peça clau per explicar l’impacte de l’arquitectura noucentista en la construcció d’equipaments civils i en les polítiques d’habitatge social de l’època. Aquesta dualitat d’ús reforça el seu valor com a testimoni de les pràctiques socials i culturals de l’època. La regidora també recorda que és l’únic exemple conegut d’un edifici de nova planta dissenyat per Masó a Torroella.