Detenen a Sant Antoni de Calonge una dona que va ser condemnada per arrencar-li un tros de llengua al seu xicot

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a la nit a Adaia López qui estava en crida i cerca des de feia més d'un any després de fugar-se per no complir la pena de sis anys de presó imposada per l'Audiència de Barcelona per un delicte de lesions. En concret, la dona va seccionar un tros de llengua d'una mossegada al seu xicot durant un petó i després el va escopir a terra, on el va trobar el cos policial.

El 2021 l'Audiència de Barcelona va determinar que Adaia era responsable d'un delicte de lesions amb deformitat. La sentència establia que la condemnada i la víctima es van conèixer perquè ell era el seu professor de pilates i que enl2015 van anar a viure junts com a parella en un pis de Vilanova i la Geltrú. El 26 de juny de 2016 van tenir una discussió per qüestions domèstiques i l'home va marxar al carrer. En tornar va voler fer les paus amb ella i, en abraçar i besar-la, la dona va mossegar la llengua de la seva parella seccionant-li un tros.

El tribunal va remarcar que la condemnada va amputar la llengua del seu xicot i després va escopir un tros a terra. Allà el van trobar els agents que van acudir alertats pels veïns. A més, els magistrats recorden que no es va poder reconstruir aquest òrgan de la víctima, representat pel lletrat José Rey, i per això li van quedar greus seqüeles com a pèrdua parcial del sentit del gust per a dolç i salat, dificultat per pronunciar alguns fonemes, cicatrius i lesions emocionals. En aquest sentit, la víctima ha necessitat ajuda de professionals logopedes per a tornar a parlar correctament.

L'Adaia va fugar-se

A mitjan any passat, l'Audiència de Barcelona va concedir 15 dies a Adaia per ingressar voluntàriament a la presó després d'esgotar-se tots els recursos, primer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i després davant el Tribunal Suprem. A més dels sis anys de presó la sentència establia que també havia d'indemnitzar a la seva exparella amb 60.000 euros pels danys causats en lesionar-lo.

Ella no va acudir i el tribunal va emetre una ordre de crida i cerca. Durant la seva fugida, la condemnada ha publicat diverses fotos i vídeos en les xarxes socials en els quals mostra llocs en els quals es troba, la majoria relacionats amb la platja.

Dimarts passat, una patrulla la va trobar en una casa ocupada de Sant Antoni de Calonge i va ser detinguda. Després va passar a la disposició del Jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guixols que va comprovar que l'Adaia tenia dos requeriments judicials: un de l'Audiència de Barcelona per al seu ingrés immediat en la presó, com així ha passat, i un altre d'un jutjat d'instrucció de Valls per una altra causa que té pendent.