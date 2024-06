Platja d'Aro torna a tenir una pista fixa d'autoxocs

Platja d’Aro torna a oferir des d’aquest estiu, set anys després, una pista d’autoxocs fixa entre els seus reclams, més enllà del sol, la sorra, l’aigua del mar i la seva oferta lúdica, comercial i de restauració. Era aquesta una de les atraccions referents de l’històric Magic Park, tancat l’11 de setembre de 2017 i avui convertit en un hotel i grans botigues. No massa lluny d’allà, seguint per l’avinguda s’Agaró, al parc d’atraccions PP’s, es pot tornar a gaudir de la conducció esbojarrada sobre petits vehicles elèctrics, un dels clàssics de les festes majors i les fires. Era un objectiu que perseguien des de feia temps i que finalment s’ha pogut concretar amb l’adquisició d’una pista a Sevilla que els mateixos responsables del parc s’han encarregat de restaurar minuciosament.

Durant anys l’skyline de Platja d’Aro va estar dominat per la imponent nòria del Magic Park, que va acabar desmuntada i oblidada. Les dues pistes d’autoxocs eren un altre dels grans reclams d’aquest centre d’oci que durant 45 anys va veure passar diverses generacions de gironins i visitants. De mica en mica el PP’s Park ha anat consolidant una oferta a l’alça per ser ara una referència imbatible en el sector de l’oci familiar. Els actuals gestors del negoci fa més de trenta anys que s’hi dediquen i la progressió ha sigut destacada. El centre obre tot l’any (fora de la temporada d’estiu només obre els caps de setmana) i se sap reinventar per adaptar-se als temps.

La pista d’autoxocs fixa de Platja d’Aro al PP’s es va inaugurar oficialment el 16 de març, poc abans de Setmana Santa, i ja aleshores va tenir una gran acceptació entre els visitants. Feien, a més, una promoció per la qual es regalava una fixa per cada 20 euros de recàrrega a la targeta del parc. «L’empresa sabia que aquest era un buit dins d’una oferta lúdica que havia tingut Platja d’Aro durant molts anys, molt coneguda tant per la gent del municipi i la comarca, com per gent de Girona i Barcelona que ens visita. Era un nínxol de mercat que quedava per cobrir des que va tancar el Magic Park i ara s’ha pogut materialitzar», detalla Vanessa Gómez, responsable de comunicació del parc. Hi tenien l’ull posat. «L’espai és el que és i calia trobar la pista adequada». L’oportunitat va sortir quan van trobar aquesta pista a Sevilla. «Per mides i característiques, encaixava molt a l’espai, tot i que li calia una restauració profunda. S’ha fet un treball espectacular per personalitzar, amb il·luminació led. Estem contents perquè la resposta que s’està rebent dels visitants és molt positiva, i més ara que el parc està obert cada dia, en plena temporada d’estiu. La gent en parla i té ganes de provar-la», afegeix.

La pista es va inaugurar el 16 de març / Cedida

La pista fa 24x12 metres. S’hi va estar treballant durant quatre mesos, a l’hivern, amb un grup de dotze persones, per tenir-la a punt i restaurada per Setmana Santa. «Hi ha milers d’hores invertides per restaurar-la de dalt a baix, des dels cotxes, des del xassís de l’estructura, el terra... i a més es va fer una gran aposta per la il·luminació tant exterior com interior. Hi ha més de 35.000 leds, a la nit fa molt de goig», destaca Gómez. El parc estava obert els caps de setmana, però la resta de dies es treballava en el manteniment de la resta d’atraccions i, sobretot, en la restauració de la pista d’autoxocs. Una feina feixuga, que ha valgut la pena vista la resposta dels usuaris i, sobretot, els nostàlgics de l’oci de Platja d’Aro.

Al PP’s els usuaris també poden gaudir d’inflables, cavallets, circuits, llits elàstics i moltes altres atraccions pensades pels més menuts. Però també els més grans hi poden trobar el seu espai, sobretot des que el 2007 s’hi va instal·lar la mítica muntanya russa Ciclón, que havia quedat desmantellada el 1998 quan va tancar el parc d’atraccions de Montjuïc, a Barcelona. Des d’aleshores aquesta ha sigut una atracció de referència per al centre i per a Platja d’Aro. El Ciclón, construïda el 1973, comparteix des d’aquest estiu protagonisme amb els autoxocs en un municipi que vol seguir sent destí turístic familiar de referència.

