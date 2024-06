Detenen dos homes amb antecedents per entrar a robar a un mas de Fonteta

Els Mossos han detingut dos homes de 22 i 33 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a interior d'habitatge i un delicte de resistència i desobediència a agents de l'autoritat. El delicte es va cometre el 25 de juny, quan la comissaria de la Bisbal d'Empordà va rebre l'avís d'una alarma a l'interior d'un mas dins del terme municipal de Fonteta, al Baix Empordà. Un de les patrulles que s'hi va desplaçar va veure dos individus fugint de la finca. El dispositiu de recerca ve permetre detenir aquell mateix dia un dels dos homes a Fonteta,i l'altre es va detenir l'endemà a La Bisbal d'Empordà. Ambdós amb antecedents van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà el 27 de juny.

El detingut el 25 de junt es va localitzar a prop de la GIV-6441, per on circulava una patrulla de Mossos. Els agents van detectar una persona amb una motxilla i una bossa de plàstic, que s'aixecava d'un camp de blat amagat sota una lona de plàstic i sortia caminant direcció Fonteta. Els agents van fer mitja volta per aturar-lo, però va començar a córrer. Després de perseguir-lo corrents el van aturar i detenir a l'encreuament de la carretera amagat entre la vegetació. Dins la motxilla portava objectes acabats de sostreure de la masia.

Fruit de la investigació, els Mossos van detenir el segon autor l'endemà, 26 de juny, a la Bisbal d'Empordà. El dia anterior s'havia escapolit cap a Vulpellac (Baix Empordà).

Les detencions van permetre intervenir diverses motxilles amb roba, ulleres de sol, bolígrafs i plomes d'escriure, rellotges, ganivets, guants, tornavisos, llanternes, un bat de beisbol i diversos petits objectes.