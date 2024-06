Proven de robar oli d'oliva d'un supermercat de Palafrugell i intenten atropellar el vigilant de seguretat

Els Mossos han detingut dues dones, de 58 i 20 anys, per un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació. Els fets van passar el 27 de juny, quan les detingudes van intentar sostreure diverses ampolles d'oli d'oliva d'un supermercat a Palafrugell. En el moment de passar per la línia de la caixa, van amenaçar, intimidar i empentar el vigilant de seguretat que va poder evitar que robessin l'oli, però a qui durant la fugida van intentar atropellar amb el vehicle. Les dones es van localitzar a Pals, on van quedar detingudes i van passar aquell mateix dia a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.