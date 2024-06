Inauguren la nova piscina coberta de la Bisbal d’Empordà

«Després de cinc anys de burocràcia i dos anys d’obres, avui ha sigut un dia de màxima felicitat i emoció», ha explicat el president del Club Esportiu CT La Bisbal, Xavier Ponsatí, sobre la inauguració de la nova piscina coberta del municipi baix-empordanès. A més, Ponsatí destaca que «aquesta piscina compleix una funció social», ja que no hi ha una altra piscina coberta en quinze o vint quilòmetres a la rotonda.

«La piscina continuarà fent les activitats que es feien a la piscina petita d’abans, com els cursets de natació o el calendari diari d’activitats d’aquagym, però ara podrem admetre més gent, fer més activitats i iniciar el Club Natació La Bisbal», assegura el president de l’entitat. Xavier Ponsatí explica que fa 56 anys a la localitat existia un club de natació municipal, el qual «va fracassar perquè era una piscina d’estiu». «Jo havia d’anar a entrenar a Banyoles a l’hivern», destaca. «Nosaltres el que volem és propulsar la competició de natació dels nens de la Bisbal a escala comarcal i autonòmica», apunta Ponsatí.

Amb gairebé 11.000 habitants, la Bisbal no disposa de cap piscina municipal (n’hi ha una, però és a l’aire lliure), i l’única que hi ha és la del Club. Fins ara la piscina coberta feia 10 x 20 metres, però amb la inauguració d’aquesta piscina coberta de 25 metres, han transformat l’anterior en una descoberta, la qual «servirà com a piscina lúdica per l’estiu». Quan van presentar el projecte, van considerar que tindria una àrea d’influència d’unes 20.000 persones, de manera que podrien assumir un volum potencial d’entre 2.000 i 2.500 usuaris anuals, a més d’entre 300 i 625 persones no sòcies.

El cost total de les obres per poder portar a terme aquesta instal·lació ha sigut d’uns 2 milions d’euros, aproximadament. Un finançament que s’ha aconseguit a través d’uns crèdits, les aportacions dels socis de l’entitat bisbalenca, que es tornaran a deu anys i dues subvencions de la Diputació de Girona amb un valor de 100.000 euros cadascuna.

Amb aquesta nova instal·lació, Ponsatí espera que el Club Esportiu tingui un increment de socis d’un 10% -en aquests moments són 1.600 socis- entre altres coses perquè «aquesta piscina és una de les més sostenibles de Girona». «L’energia bàsica prové de plaques solars, escalfem l’aigua amb una caldera de biomassa i l’aigua és una dissolució d’aigua i sal, que crea el seu clor natural», detalla Ponsatí.

