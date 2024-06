Dues noies denuncien tocaments durant la Festa Major de Palamós i la Policia Local arresta l'autor d'un dels fets

Palamós ha estat de Festa Major i s'han produït dos casos d'abusos sexuals sense penetració. Això és el que van denunciar dues noies que es trobaven a la zona de les barraques la revetlla de Sant Joan.

El primer cas és el d'un home que es trobava a la platja de matinada -ja el dia 24- i s'acostava a les noies i a algunes els va tocar els genitals. Una de les afectades, una noia de 25 anys, va denunciar els fets a la Policia Local de Palamós.

Els agents locals es van posar a fer recerca i el van arrestar cap a quarts de cinc de la matinada allà mateix a la zona de la platja. L'arrestat té 48 anys i tenia antecedents policials, però no per aquest tipus de delictes. Està acusat d'un cas d'abusos sexuals.

D'altra banda, una altra noia va denunciar un altre cas d'abusos sexuals cap a les sis de la matinada novament en el marc de la festa de Palamós.

Una turista de 22 anys que estava de vacances per les comarques de Girona amb uns amics va ser-ne la víctima. Segons va manifestar aquesta a la policia, un grup d'amics la van portar fins a un lavabo de la zona de barraques i un grup de dos o tres joves que eren coneguts dels amics li van fer tocaments. Aquest cas es troba en mans dels agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà. Aquests tenen una investigació oberta i de moment no hi ha arrestats.

Subscriu-te per seguir llegint