El govern de la Bisbal d'Empordà destaca que aquest primer any ha permès començar "a fer el tomb" a la ciutat

L'equip de govern de la Bisbal d'Empordà (PSC, Compromís-Junts i Tots per la Bisbal) destaca que aquest primer any de mandat ha permès començar "a fer el tomb". L'alcalde, el socialista Òscar Aparicio, ha posat en relleu l'esforç per contenir la despesa corrent i de personal, cosa que ha permès aprovar un pressupost "molt més equilibrat" i rebaixar pressió impositiva a la ciutadania. Flanquejat pels dos socis, l'alcalde també ha subratllat que s'ha incrementat l'execució en inversions (que suma 1 milió i mig d'euros aquest 2024). Per la seva banda, el tinent d'alcaldia i regidor de Seguretat, Xavier Dilmé, ha anunciat que passat l'estiu s'obrirà una oficina per fer front a les ocupacions, i que aquest any se n'han aconseguit frenar 32.

L'alcalde de la Bisbal ha explicat que els dos últims mandats "es van caracteritzar per un increment de la despesa corrent i de personal, fins al punt que la ciutat va quedar entre les deu poblacions amb major despesa" en aquest segon capítol. Aparicio ha dit que això tensionava la hisenda municipal i que, de retruc, es traduïa en "un augment de la pressió fiscal per poder equilibrar comptes, no poder fer inversions amb recursos propis i un creixement de l’endeutament, fins i tot en les obres o compres més petites".

Amb el pacte sorgit de les últimes eleccions, l'alcalde ha posat en relleu que el nou equip de govern ha començat a fer "el tomb" a aquesta situació. D'entrada, posant "ordre en un sentit ampli a les diferents àrees municipals". I aquí, Aparicio s'ha centrat a subratllar tant la gestió econòmica com les mesures per impulsar l'ocupació que han dut a terme PSC, Compromís i TxLB durant aquests dotze mesos.

"Hem aconseguit aprovar un pressupost molt més equilibrat, racionalitzant la plantilla", ha explicat Aparicio. Això, ha dit l'alcalde, ha permès abaixar la pressió impositiva (rebaixant un 5% de mitjana les taxes i impostos, com l'IBI o les escombraries).

A més, Aparicio ha destacat que s'ha obtingut una partida de 450.000 euros procedents de recursos propis -que es destinen a inversions- i ha posat en relleu que, arran de les mesures impulsades durant els tres primers mesos de legislatura, l'Ajuntament de la Bisbal ha mobilitzat 1,25 milions del romanent líquid de tresoreria. "Aquestes xifres posen de manifest el compromís de l'equip de govern amb la ciutat i la millora d'equipaments i serveis", ha afirmat Aparicio.

Durant la seva intervenció, l'alcalde també ha subratllat que, en matèria d'ocupació, "per primer cop s'han casat les necessitats de les empreses amb els cursos de formació que s'ofereixen a aturats" i que, a nivell intern, s'han fet canvis en el sistema de contractació municipal. "Fins ara no es licitava pràcticament res i s’està organitzant un bon equip de contractació que continuarà reforçant aquest aspecte, facilitant l’estalvi i dotant d’oportunitats amb transparència i sense tracte de favor a industrials i proveïdors", ha subratllat.

D'altra banda, centrant-se en equipaments i urbanisme, l'alcalde de la Bisbal ha dit que s'han engegat els tràmits per redactar el projecte d'un nou pavelló i ha destacat que s'ha incrementat l'execució de la despesa en inversions. "Si bé els darrers anys s’executava de mitjana 1 milió d’euros anuals, aquest 2024 ja som a prop del milió i mig d’euros i encara queda el segon semestre", ha precisat Òscar Aparicio.

Neteja dels recs

En medi ambient, la primera tinenta d'alcaldia, Eva Rovira, ha destacat l'esforç que s'ha fet per "tenir el riu, els recs i els rieres netes i evitar incidents". També ha posat en valor les campanyes de sensibilització per avançar en el reciclatge, si bé ha admès que "cal continuar fent feina" en aquest àmbit. A més, ha recordat que l'Ajuntament de la Bisbal ha fet un pla de gestió per dur a terme un control més exhaustiu de les colònies de gats que viuen a la ciutat.

Rovira també ha destinat part del seu balanç a posar en relleu que s'està treballant colze a colze amb les associacions de la Bisbal per ajudar-los a simplificar burocràcia. Per exemple, unificant en un sol tràmit la petició de subvencions per dur a terme activitats tant per la festa major com per a la resta de l'any.

Contra les ocupacions

Per la seva banda, el tinent d'alcaldia i regidor de Seguretat ha destacat la feina duta a terme per la Policia Local per frenar l'incivisme o el tràfic i consum de drogues al carrer. Però sobretot, Xavier Dilmé s'ha centrat en la problemàtica de les ocupacions. Durant aquest 2024, a la Bisbal d'Empordà se n'han aconseguit frenar 32 i s'han fet més de 50 denúncies contra persones que volien entrar a propietats alienes.

Aquí, el regidor ha anunciat que passat l'estiu s'obrirà una oficina específica per afrontar les ocupacions (que treballarà colze a colze amb la Policia Local, el padró, el cadastre, serveis socials i les comunitats de veïns). Abans no sigui efectiva, però, Dilmé també ha posat en relleu la feina que ha fet la policia en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per actuar "contra les màfies de l'ocupació delinqüencial" i ha defensat que, en aquest àmbit, "fa falta contundència de la justícia".

Centrant-se en via pública, Dilmé ha posat en relleu el pla de xoc de neteja i manteniment que s'ha aplicat a la ciutat (i que ja encarrila la recta final). "La previsió és que les properes setmanes es tanqui el cicle complet del pla, i que a partir de setembre es programin els manteniments que pertoquen a cada carrer", ha avançat el tinent d'alcaldia.

Per últim, Dilmé ha avançat que la brigada municipal es reforçarà amb dos nous operaris i tres vehicles. I ha fet incís en els treballs de millora de l'enllumenat, així com en la voluntat de tirar endavant la municipalització de l'aigua (i dur a terme les inversions per acabar amb el deteriorament que pateix la xarxa actual).