Crema un cobert ple de bales de palla en una granja de Foixà

Els Bomberstreballen des de primera hora del matí d'aquest dimarts en un incendi que afecta una granja a Foixà.

El foc s'ha declarat cap a un quart de set en un cobert on s'emmagatzemen bales de palla.

Aquest incendi ha fet mobilitzar deu dotacions del cos d'emergències que assegura que sortosament el foc està contingut en aquest cobert. I, per tant, no afecta cap altre recinte de l'explotació ramadera i, en conseqüència, no hi ha ni persones ni animals en perill ni ferits.

L'extinció d'aquest foc es preveu llarga i ara cap a les vuit ja hi ha hagut el relleu de les primeres dotacions de Bombers. Aquesta granja es troba molt a prop del castell de Foixà.