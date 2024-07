Un menor, ferit crític en un accident entre un turisme i un camió a Santa Cristina

Un accident entre un turisme i un camió a la C-65 al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha provocat diversos ferits i retencions de més de cinc quilòmetres. L'avís s'ha donat a les 16.49 hores, després que un turisme i un camió hagin xocat per un encalç. El turisme ha quedat destrossat, i dues de les persones que hi anaven han hagut de ser rescatades pels Bombers de la Generalitat.

Segons la informació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el balanç és de quatre persones ferides, el més greu dels quals és un menor que ha estat evacuat amb helicòpter en estat crític. També hi ha dues dones ferides, una molt greu i l'altra greu, i un altre menor que ha patit ferides menors. Tots han estat traslladats a l'Hospital Trueta de Girona.

El dispositiu d'emergències treballant en l'accident. / DdG

El sinistre ha obligat a tallar la via en sentit Girona durant hores, i fa uns minuts el Servei Català de Trànsit ha informat que s'estan fent desviaments per la sortida 310 cap a l'interior de la població. Per ara hi ha retencions de més de cinc quilòmetres en aquest sentit, que també han afectat la C-31.

DdG

Al lloc s'hi han desplaçat vuit dotacions de Bombers, cinc ambulàncies i un helicòpter del SEM, i Mossos d'Esquadra.