Crema un bungalou a Serra de Daró

Un bungalou en flames. Aquest és l'avís que van rebre els Bombers aquest dimarts a la nit per dirigir-se a Serra de Daró.

Això va succeir cap a tres quarts de deu de la nit a l'altura del número 15 del carrer Daró.

Els Bombers van activar tres dotacions que van sufocar l'incendi del bungalou que va quedar totalment cremat a dins.

No es van haver de lamentar més danys que els materials i el foc tampoc es va escampar per cap altre habitatge. Per tant, el succés es va saldar sense ferits.