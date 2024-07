Els Bombers segueixen treballant en l'extinció del foc del cobert d'una granja de Foixà

Els Bombers han tornat aquest matí a Foixà per acabar d'extingir el foc que es va declarar aquest dimarts en una granja.

L'incendi es va centrar en un cobert amb bales de palla i va obligar a desviar 10 dotacions al servei.

Aquest dimarts ja es va poder donar per estabilitzat a primera hora de la tarda, però avui s'hi han desplaçat quatre dotacions per rematar la feina i donar per extingit l'incendi que sortosament no es va escampar per cap altre punt de la granja.

Durant la tarda també es va activar maquinària pesada com tractors per poder anar movent tota la palla i així els Bombers anaven remullant-la per anar sufocant el foc.