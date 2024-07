Mor al Trueta la nena ferida crítica en l'accident de Santa Cristina

L'accident de trànsit greu que es va registrar aquest dimarts al vespre a la C-65 a Santa Cristina d'Aro va acabar amb quatre ferides.

Entre aquestes hi havia dues menors d'edat, una d'elles de només sis anys que va resultar ferida crítica i l'altra menor, de poca gravetat. Una d'elles ha mort a l'hospital Josep Trueta de Girona aquest dimecres al migdia, que estava ingressada en estat crític a la Unitat de Cures Intensives (UCI). L'altra roman al centre sanitari a planta en estat de poca gravetat, indiquen des de l'hospital.

A banda, en el mateix sinistre també va haver-hi dues dones majors d'edat que també van resultar afectades, una d'elles de caràcter greu i l'altre molt greu, segons el SEM. Ambdues ja han rebut l'alta hospitalària aquest dimecres.

Cotxe aturat al voral

Aquest accident de trànsit va consistir en un xoc per encalç d'un camió amb un cotxe. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) investiguen les causes del sinistre viari. Un accident que es va produir quan el cotxe estava aturat al voral de la C-65 i el camió hi va xocar per darrere.

Els agents estan intentant aclarir també degut a la gravetat de les ferides si alguna de les ocupants del turisme es trobava a l'exterior del vehicle en el moment dels fets, però encara no s'ha pogut concloure. Pel que fa al xofer del camió, els agents de Trànsit li van practicar les proves d'alcoholèmia així com de drogues i totes elles van resultar negatives. També tenia tota la documentació amb regla.

Aquest greu accident de trànsit va provocar el tall de la C-65 i cues quilomètriques en direcció Girona.