Palafrugell posa en servei dues càmeres per controlar les restriccions a la Carretera Vella

Palafrugell posarà en servei dilluns les dues càmeres de control instal·lades a la carretera vella per millorar l'accés als veïns i la seguretat de la carretera. La via uneix el nucli de Calella amb Palafrugell. Consensuats amb els veïns es van aplicar canvis en el trànsit.

Les dues càmeres de control permeten el pas dels veïns i vehicles autoritzats. Els qui circulen per la Carretera Vella des de Palafrugell cap a Calella, poden accedir fins a la nova rotonda que s'ha construït a mig camí. És un punt proper a la zona d'oci. A partir d'aquí s'ha de girar a l'esquerra i anar a l'autovia.

La primera càmera està en aquest punt des d'on només podran seguir circulant per la Carretera Vella els veïns que estiguin autoritzats per ser residents de la zona, la resta d'usuaris tindran l’obligació de girar a l'esquerra. La segona càmera de control està situada a l'altura del carrer Primavera, de manera que anant des de Calella en direcció a Palafrugell també es controlarà el pas deixant prioritat només als residents. La senyalització instal·lada esmenta amb claredat que no hi ha sortida si s’hi circula amb un vehicle no autoritzat com a resident de la zona.

La Carretera Vella on s'han fet els canvis. / Ajuntament de Palafrugell

Canvis al trànsit

L'Ajuntament ha explicat que fa un parell de mesos van finalitzar les tasques de senyalització de la carretera on es van aplicar canvis. Durant aquest temps s’ha informat els residents i s’ha fet una valoració sobre les necessitats de comptar amb una senyalització clara i útil, cercant un equilibri entre el pas de vehicles i la seguretat de qui circula amb bicicleta o patinets elèctrics.

Els canvis i les millores que es van consensuar entre Ajuntament i veïns afectats. Són definitius i no s'ha deixat de comptar amb el carril bici i s'ha prioritzat la seguretat dels usuaris a la via.