Detenen un home per rebentar l'accés i robar en un restaurant de Torroella

La Policia Local de Torroella de Montgrí ha detingut el presumpte autor d'un robatori amb força en un restaurant del passeig Catalunya.

Els fets van succeir el dia 17 de juny a l'establiment Tot Ric d'aquest principal vial. L'home va rebentar l'accés d'aquest local amb la base d'un para-sol i va robar al restaurant.

Arran del cas, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van investigar i van aconseguir identificar a l'individu.

Un cop li van posar nom van activar una requisitòria per localitzar-lo i finalment, el dia 2 de juliol cap a tres quarts de dotze de la nit va ser detingut per la Policia Local. Concretament, una patrulla el va poder identificar i detenir en el marc d'un dispositiu de la Policia Local per minimitzar sorolls i molèsties a la zona del passeig de Catalunya, a prop del lloc del robatori.

L'arrestat R.A.F., de 36 anys i de nacionalitat romanesa, resideix al municipi des de fa poc temps, informa l'ajuntament.