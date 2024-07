L'hospital de Palamós nega les acusacions de frau per part de la CUP i les qualifica "d'injurioses" i "calumnioses"

La Fundació Hospital de Palamós Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) ha respost a l'anunci de la denúncia de la CUP per presumpte frau de més de 15 milions i qualifica les acusacions de "falses", "Injurioses" i "calumnioses". En un comunicat, l'entitat diu que estan "lluny" del dret a la llibertat d'expressió i "atempten contra l'honor professional" dels treballadors. Sobre el presumpte frau, la fundació argumenta que la pandèmia de la covid-19 va suposar un increment de la despesa sanitària que "l'Administració va haver de compensar" i que aquests ingressos estan detallats als comptes anuals i han estat auditats per "societats independents".

"Pensar que el CatSalut ha pagat més de 15 milions a la Fundació quan no tocava és menystenir la feina que des de l'àrea econòmica del CatSalut es porta a terme", afirmen. En aquest sentit, asseguren que la tasca de "verificació i control" per part del CatSalut és d'un "alt grau de detall" i afirma que "de cap de les maneres, es pot parlar de manca de fiscalització". "Entenem que les manifestacions de la CUP de Palamós són fruit del seu desconeixement sobre el funcionament de la contractació del sistema sanitari concertat", afegeixen al comunicat.

I és que segons la formació, durant la pandèmia l'activitat al centre va caure un 20%, però la fundació va seguir ingressant la mateixa quantitat de diners per part del CatSalut. De fet, el regidor de la CUP a Palamós, Alexandre Weltz, assegura que si s'hagués aplicat la reducció d'intervencions que es van fer a l'hospital s'haurien d'haver destinat sis milions menys el 2020, 7,4 milions menys el 2021 i 2 milions d'euros menys el 2022. A més, l'informe que la CUP ha tramès a Antifrau també denuncia irregularitats a l'hora de prorrogar contractes que, segons assenyalen, són nuls.

Sobre aquest punt, la fundació diu que el regidor de la CUP "s'equivoca" i que els contractes de gestió als quals es va subrogar la Fundació no estaven caducats "ni en el moment de la subrogació ni actualment, sinó que es mantenen vigents per acord del Govern de la Generalitat i fins l'entrada en vigor de la llei reguladora de les prestacions sanitàries del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya.

L'informe que ha fet públic la CUP, però, també denuncia contractacions nul·les de la Fundació, plecs fets a mida en la licitació de l'ABS de Palamós, incompliments en la cessió d'un solar municipal on s'hi fan activitats de l'àrea de mútues, subcontractacions sense fer cap licitació "tal i com exigeix la llei". Sobre això, la fundació al·lega que no li correspon defensar la legalitat dels plecs que van regir la contractació, però recorda que en el seu moment ningú els va impugnar. "Per això ens sorprèn enormement que ara, transcorreguts més de 12 anys, es llancin de forma gratuïta i sense cap base legal/probatòria acusacions que la qüestionin", remarquen. A més, diuen que la pròrroga del conveni relatiu a la contractació de l'activitat que es fa a l'hospital "es renova cada any amb la formalització de les clàusules addicionals, pel que difícilment es pot dir que està caducat".

L'entitat també nega "incompliments" en al cessió d'un solar municipal on, segons la CUP, "es fan activitats de l'àrea de mútues". En relació a això, diuen que la clàusula de cessió de l'espai per part de l'Ajuntament l'any 1983, "no només permet l'activitat concertada i la no concertada d'hospital d'aguts, sinó que s'han de portar a terme ambdues".

La fundació diu, a més, que no està sotmesa a la Llei de contractes del sector públic perquè és una entitat de naturalesa privada sense ànim de lucre; però que s'ha dotat d'una normativa "pròpia" que recull els principis generals de la contractació en l'àmbit públic.

Des del SSIBE també afirmen que han respost a les dues peticions d'informació per part de la CUP de Palamós i que ho han fet de forma "concreta" i fonamentada i diuen que no se'ls pot acusar de manca de transparència.

D'altra banda, diuen que no han tingut accés a l'informe encarregat per la CUP, tot i haver-lo demanat formalment.