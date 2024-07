El piròman de Platja d'Aro al punt de mira després d'un nou incendi de contenidors

La Policia Local de Castell-Platja d'Aroté novament un mateix piròman al punt de mira per una crema de contenidors durant la matinada d'aquest dijous.

L'home té 56 anys, és conegut com "el Legionario" i ja ha estat arrestat anteriorment pel cos policial i a més, crea alarma social al municipi. El mes de juny ja el van arrestar i també el febrer per calar foc a molts recipients d'emmagatzemar deixalles. Aquest home compte amb antecedents policials similars i també per amenaces i atemptat contra agents de l'autoritat.

Els fets d'aquest 4 de juliol han succeït poc abans de les cinc de la matinada al carrer Joan Maragall, al centre de la població. Ha cremat una bateria de quatre contenidors de forma molt ràpida i els Bombers han enviat una dotació per sufocar les flames. En paral·lel, la Policia Local de Castell-Platja d'Aro també ha actuat a la zona i compta amb almenys un testimoni que els ha explicat que un home havia fugit del lloc amb bicicleta.

Els agents locals arran del nou incendi intencionat de contenidors estan investigant els fets. Visionaran les imatges de les càmeres de videovigilància per confirmar les seves sospites que apunten de nou al piròman que els porta de corcoll els darrers mesos.

El fet que anés amb bicicleta és un dels aspectes que fa pensar a la Policia Local que es tractaria de nou del mateix home, ja que és com viatja després de perpetrar els incendis i a més, ha fugit en sentit Castell d'Aro, on viu en una cabana al bosc. Si es confirma que és ell novament serà detingut per un delicte d'incendi i n'acumularà més en el seu historial.

En l'última actuació que havia realitzat el juny va arribar a cremar una quinzena de contenidors en diversos punts del municipi, uns danys valorats en més de 10.000 euros. A banda també va causar danys en un cotxe municipal aparcat en un dels punts. I quan va ser enxampat pels agents a més, va amenaçar de mort a un dels policies dient-li que li cremaria la casa amb ell i la família a dins.

